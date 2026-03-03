Notícias

Animal com 20 braços atrai curiosidade na Antártida

Recentemente, um grupo de cientistas anunciou que várias espécies novas de animais foram descobertas na Antártida. Entre elas, um bichinho sem espinha dorsal que parece um morango, mas com muitos braços, cerca de 20!

divulgação / Invertebrate Systematics

Esses bichos são chamados de Promachocrinus e são parecidos com estrelas-do-mar, pepinos-do-mar e outros animais similares.

domínio público

Até então, só tinha uma espécie que se sabia pertencer a esse grupo, chamada “Promachocrinus kerguelensis”.

domínio público

Cientistas do “Scripps Institution of Oceanography”, da Universidade da Califórnia, em San Diego, descobriram que existem mais sete tipos diferentes de Promachocrinus, sendo que quatro deles nem sequer tinham sido nomeados pelos cientistas antes.

Georg Eiermann Unsplash

Os cientistas coletaram esses dados durante expedições ao Oceano Antártico entre 2008 e 2017.

wikimedia commons Liam Quinn

Uma das descobertas mais incríveis é um animal chamado “Promachocrinus fragarius”, que ganhou o apelido de “estrela-de-penas-de-morango”.

divulgação / Invertebrate Systematics

O corpo central desse animal parece mesmo um morango, com 20 braços que saem dele. Além disso, sua cor natural pode variar, indo de roxo a vermelho bem escuro.

Isaac Quesada Unsplash

Os cientistas acreditam que o “moranguinho” viva em algum lugar entre 65 e 1.000 metros de profundidade no mar.

domínio público

Ao estudar o DNA e a forma do corpo, cientistas conseguiram identificar e classificar esses animais extras do grupo Promachocrinus.

domínio público

Todas as descobertas foram publicadas em uma revista chamada “Invertebrate Systematics” em julho de 2024.

divulgação wisconsin university

Apesar de serem descobertas empolgantes, os pesquisadores dizem que ainda há muita coisa para desvendar sobre os animais do mar na Antártica.

66 north Unsplash

Para os cientistas, é preciso fazer mais estudos para entender completamente a variedade de seres vivos nessa área. Saiba mais sobre os invertebrados!

NOAA Unsplash

Animais invertebrados sÃ£o aqueles que nÃ£o possuem uma coluna vertebral ou espinha dorsal.

montagem / wikimedia commons

Esses animais não têm uma estrutura óssea interna que suporte e proteja a medula espinhal, como os vertebrados (animais com coluna vertebral) têm.

Wikimedia Commons/Dan90266

Os invertebrados abrangem uma grande diversidade de formas e tamanhos, desde pequenos insetos até moluscos, vermes, águas-vivas e muito mais.

wikimedia commons © 2017 Jee & Rani Nature Photography

Eles são o maior grupo de animais do mundo, com mais de 95% de todas as espécies conhecidas. Os invertebrados podem ser encontrados em todos os habitats do planeta, desde os oceanos mais profundos até os desertos mais secos.

wikimedia commons Alandmanson

Mesmo não tendo uma coluna vertebral, muitos invertebrados possuem outras estruturas de suporte, como exoesqueletos (caso dos insetos) ou estruturas mais flexíveis.

wikimedia commons Muhammad Mahdi Karim

Alguns invertebrados são muito pequenos, como os protozoários, que podem ter apenas alguns micrômetros de comprimento.

wikimedia commons Frank Fox, Sergey Karpov, CDC/ Dr. Stan Erlandsen

Os invertebrados desempenham um papel importante no ecossistema. Eles são fonte de alimento para outros animais, ajudam na polinização das plantas e ajudam a reciclar nutrientes.

wikimedia commons © 2017 Jee & Rani Nature Photography

Esponjas, nematelmintos (lombrigas), moluscos (caracóis, ostras e polvos), anelídeos (minhocas), artrópodes (insetos, aranhas, caranguejos e camarões) e equinodermos (estrelas-do-mar, ouriços-do-mar e pepinos-do-mar) são exemplos conhecidos de invertebrados.

wikimedia commons Igor Alexandre Souza

