Galeria

Formações curiosas da Natureza desafiam a compreensão

O Planeta Terra tem mistérios e belezas inimagináveis. Existem formações naturais que, ao mesmo tempo que desafiam a compreensão, são verdadeiras maravilhas da natureza.

Por Flipar
Qingbao Meng Unsplash

Algumas dessas formações são tão únicas que parecem saídas de um filme de ficção científica. Confira!

Andreas Gücklhorn Unsplash

Lago de bolinhas (Spotted Lake), Canadá: Localizado na região de Osoyoos, na Colúmbia Britânica, esse lago é famoso pelas suas manchas distintas que se tornam visíveis durante os meses de verão.

Reprodução de vídeo The New York Times

Quando a água evapora, esses minerais cristalizam e formam manchas circulares de diferentes cores, dependendo do tipo e da concentração do mineral presente.

Filckr Kay Baker

Nuvens de Kelvin-Helmholtz: Esse é um fenômeno atmosférico espetacular e relativamente raro, capaz de encantar qualquer observador do céu.

FACEBOOK/ RACHEL GORDON

Esse tipo de nuvem surge quando duas camadas de ar com diferentes densidades e velocidades se encontram. A camada superior, geralmente mais rápida e menos densa, “rola” sobre a camada inferior, criando as ondulações.

Reprodução MetSul Meteorologia

Murmuração: Esse é um fenômeno natural impressionante observado em aves, particularmente em estorninhos.

Youtube Canal National Geographic

Tratam-se de vastos e coordenados movimentos em grupo que esses pássaros realizam no céu, criando padrões fluidos que parecem dançar no ar.

Youtube Canal REDES.ORG.BR

Icebergs listrados e coloridos: Esses icebergs ornamentados surgem quando pedaços de gelo de água doce encontram o gelo da água do mar.

Youtube Canal Curiosidade Revelada

Quando a água do mar congela, faixas coloridas se formam ao redor do gelo. À medida que o iceberg é esculpido pelo vento e pelas ondas, essas camadas coloridas se distorcem, criando diferentes padrões.

Youtube Canal Curiosidade Revelada

Teias de aranha massivas: Muita gente já deve ter visto imagens de teias gigantescas pela internet. Esse fenômeno pode ocorrer por vários motivos e envolve a atividade de muitas aranhas trabalhando em conjunto.

Reprodução do X @CSIRO

Após grandes inundações, por exemplo, aranhas terrestres podem ser forçadas a subir em árvores, arbustos e outras estruturas elevadas para escapar da água.

Reprodução do Facebook

Arco-íris de fogo: Esse é um fenômeno óptico atmosférico extremamente raro e fascinante, capaz de colorir os céus com um espetáculo de cores vibrantes.

Reprodução de Todd Sladoje/NASA

Apesar do nome chamativo, ele não envolve fogo algum, mas sim a interação da luz solar com cristais de gelo presentes em nuvens específicas.

George Quiroga/Flickr

Rosa do deserto: Esse é um fenômeno geológico fascinante que se refere a formações minerais em forma de rosetas que ocorrem em desertos.

DerHexer/Wikimédia Comoons

As Rosas do Deserto se formam quando a água subterrânea rica em sulfatos evapora em ambientes áridos, deixando para trás cristais de gesso ou barita. Esses cristais crescem em formações que se assemelham a pétalas de rosa.

Reprodução de Youtube

Lagos de Monte Kelimutu, Indonésia: Localizados na ilha de Flores, no Parque Nacional Kelimutu, esses lagos vulcânicos são conhecidos por suas cores vibrantes e mutáveis, que criam um espetáculo visual impressionante.

Flickr Michael Day

A característica mais notável desses lagos é a mudança de cor ao longo do tempo. Eles podem variar entre tons de azul, verde, vermelho, preto e branco por conta das variações na atividade vulcânica e na composição química da água.

Flickr Michael Day

Cachoeira de sangue, Antártida: Esse fenômeno natural intrigante que acontece na Geleira Taylor recebeu esse nome devido à sua aparência distinta, com água vermelha escorrendo do gelo, criando um efeito visual que lembra sangue.

Gero Francke/Creative Commons

A cor vermelha da cachoeira é causada pela presença de ferro oxidado, que está dissolvido em uma solução salina subterrânea. Ele oxida quando entra em contato com o ar, resultando na cor vermelha característica.

Domínio Público/Wikimédia Commons

Flor esqueleto (Diphylleia grayi): Essa espécie possui uma característica única e fascinante: suas pétalas se tornam transparentes quando entram em contato com a água.

ashitaka-f / Creative Commons

A Flor esqueleto é nativa de regiões montanhosas e florestas úmidas do Japão, China e das Montanhas Apalaches nos Estados Unidos.

yamatsu / Creative Commons

Veja Mais