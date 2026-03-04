Animais

Arara-azul-de-lear encanta no Sertão da Bahia; veja essa e outras espécies azuis

No sertão da Bahia, a arara-azul-de-lear, espécie exclusiva desse bioma, chegou a ficar cerca de um século sem registros na natureza até ser redescoberta em 1978.

A ave é considerada uma das mais raras do Brasil e tornou-se símbolo de resistência no semiárido. Sua sobrevivência depende diretamente da preservação do habitat e de ações contínuas de conservação.

No Raso da Catarina, a Reserva Biológica de Canudos abriga importantes populações da espécie. Ali, paredões rochosos de até 58 metros de altura servem como dormitório coletivo para centenas de araras.

Na Natureza, existem plantas e animais que se destacam pela cor azul. Afinal, não é uma cor banalizada, mas sim mais difícil de encontrar. São várias espécies com tonalidades variadas que chamam atenção. Veja algumas belas espécies da fauna e da flora.

Imagem de Macey11 por Pixabay

Peixe-papagaio-azul (Scarus coeruleus) – Nativo do Oceano Atlântico ocidental, é encontrado principalmente nos recifes de coral do Caribe. Conhecido por sua intensa coloração azul e por sua habilidade de triturar corais com dentes fundidos em forma de bico, o peixe desempenha um papel importante na manutenção dos recifes, transformando corais mortos em areia

Simões, N.; Zarco Perello, S.; Moreno Mendoza wikimedia commons

Borboleta-azul (Morpho menelaus) – Originária das florestas tropicais da América Central e do Sul, destaca-se por suas asas de um azul iridescente. Essa cor vibrante não vem de pigmentos, mas de uma estrutura microscópica nas escamas das asas que reflete a luz. A borboleta é famosa por seu voo gracioso e por seu papel polinizador em seu habitat.

Didier Descouens wikimedia commons

Estrela-do-mar-azul (Linckia laevigata) – Encontrada nas águas tropicais do Indo-Pacífico, possui uma coloração azul vibrante que a torna inconfundível. Essa espécie é conhecida por sua incrível capacidade de regeneração, podendo recriar braços perdidos, e por sua alimentação seletiva de matéria orgânica.

Papakuro wikimedia commons

Rosa-azul – Não ocorre naturalmente, mas híbridos geneticamente modificados, como o Rosa x hybrida, foram criados para obter essa coloração. Originárias de projetos de engenharia genética, essas rosas simbolizam o mistério e a busca pelo impossível. São conhecidas por sua raridade e pelo perfume suave característico das rosas.

Noumenon wikimedia commons

Jacarandá-mimoso (Jacaranda mimosifolia) – Árvore originária da América do Sul, especialmente da Argentina e Brasil, impressiona pela floração azul-arroxeada em grandes cachos. Além de seu uso ornamental devido à beleza das flores, o jacarandá é valorizado pela madeira resistente, amplamente utilizada na marcenaria

Thierry Caro wikimedia commons

Hortênsia-azul (Hydrangea macrophylla) – Nativa da Ásia Oriental, especialmente Japão e China, apresenta flores que variam do azul ao rosa, dependendo do pH do solo. Em solos ácidos, a planta exibe tons de azul vibrante. Além de sua beleza ornamental, é popular por sua capacidade de adaptar-se a diferentes condições ambientais

Raul654 wikimedia commons

Guppy azul (Poecilia reticulata) – Originário da América do Sul, é amplamente criado em aquários. Conhecido pela coloração azul vibrante dos machos e pela resistência a diferentes condições de água, o guppy é também um dos peixes mais estudados em genética e comportamento.

Imagem de jimms_land por Pixabay

Mandarim-azul (Synchiropus splendidus) – Encontrado nos recifes de corais do Pacífico, é um peixe de cores brilhantes, incluindo tons de azul elétrico. É conhecido por seu comportamento recluso e por ser difícil de manter em aquários devido a sua dieta exigente.

I, Luc Viatour wikimedia commons

Periquito australiano azul (Melopsittacus undulatus) – Originário da Austrália, é uma variação de cor criada em cativeiro. Ele se destaca por suas penas azul-claras e por sua habilidade de imitar sons e palavras humanas

Imagem de JamesDeMers por Pixabay

Anêmona-do-mar-azul (Heteractis magnifica) – Encontrada no Indo-Pacífico, exibe tentáculos azulados que abrigam peixes-palhaço. Ela é conhecida pela relação simbiótica com esses peixes e por seu mecanismo de defesa com células urticantes.

Janderk wikimedia commons

Lagosta azul (Homarus gammarus) – Uma raridade nas águas do Atlântico Norte, apresenta essa cor única devido a uma mutação genética. É famosa por seu valor simbólico e por ser considerada um presságio de boa sorte para pescadores.

Jamie Murrett - Flickr

Clitória-azul (Clitoria ternatea) – Nativa da Ásia tropical, tem flores azuis usadas na culinária e medicina tradicional. É valorizada pelo chá feito com suas pétalas, que muda de cor com variação de pH, e por suas propriedades antioxidantes.

Dr. Raju Kasambe wikimedia commons

Jacinto azul ( Hyacinthus) – Flor bulbosa que pertence ao gênero , conhecida por suas fragrantes flores em forma de sino agrupadas em hastes verticais. Originária do Mediterrâneo e da Ásia Ocidental, é amplamente cultivada como planta ornamental. Além de sua beleza, simboliza constância e sinceridade em diferentes culturas.

Sakartvelo wikimedia commons

Sapo azul (Dendrobates tinctorius ‘azureus’) – Esse anfíbio tem uma coloração azul vibrante com manchas pretas. A cor serve de aviso para predadores de sua toxicidade. Mede entre 3,5 a 5 cm de comprimento. Sua pele secreta um veneno alcaloide que pode ser fatal para predadores.

Quartl wikimedia commons

Cobra serpente azul Ular_viper_Blue_Insularis (Trimeresurus insularis) –
Encontrada em ilhas da Indonésia, como Komodo e Flores. Possui um tom azul vibrante e é venenosa.

Wikimedia Commons/RidhaAnshari85

Serpente-rato Azul (Elaphe climacophora)
Uma cobra não venenosa encontrada no Japão. Apresenta uma coloração azul-esverdeada em algumas fases da vida.

Brian Adler wikiimedia commons

Dendrelaphis cyanochloris
Cobra-arbórea encontrada no Sudeste Asiático. Possui um tom azul metálico.

Chris Oldnall wikimedia commons

Cobra-coral azul (Calliophis bivirgatus)
Encontrada no Sudeste Asiático, tem um corpo azul escuro e uma cabeça laranja. É altamente venenosa.

Seshadri.K.S wikimedia commons

