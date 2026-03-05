Pontes suspensas são impressionantes marcos da engenharia

Royal Gorge, EUA: Essa ponte impressionante de 290 m de altura fica localizada perto de Cañon City, Colorado, dentro do Royal Gorge Bridge and Park, um parque muito procurado por turistas. Construída em 1929, ela levou apenas sete meses para ficar pronta e chegou a ostentar o título de ponte suspensa mais alta do mundo de 1929 a 2001.