Jardim-labirinto é desafio verde para visitantes: o maior fica na China

Ao longo dos séculos, os labirintos foram utilizados como uma forma de aliviar a ansiedade, recuperar o equilíbrio da vida e aumentar a criatividade. Com isso, durante a Idade Média, quase 25% das catedrais possuíam labirintos, que contribuíam na integração entre mente e corpo.Por Flipar
Alguns parques pelo mundo apostaram em labirintos verdes para dar um toque especial ao local e atrair cada vez mais o público. Em vários deles, há jardins com esses conjuntos de percursos, que atrelam as características dessas construções à contemplação da natureza.
Um deles foi criado pelo artista Chris Drury em 2006, na cidade costeira inglesa de Brighton and Hove. Assim, um labirinto inspirou o ‘Hove Park’, com o complexo padrão de uma impressão digital gigante de 40 metros de largura, marcado por pedras colocadas na grama.
Ao contrário dos labirintos complexos, recheados de becos sem saída, aqueles voltados à meditação são diferentes. Eles são baseados em desenhos clássicos onde, por mais complexo que seja o percurso, a pessoa sempre terá um caminho livre em direção ao seu centro.
Na Europa e no Norte da África, desenhos de labirintos apareceram em esculturas e artes rupestres, bem como inscrições em azulejos e moedas. Já na Ásia, nas Américas e no sul da África, eles eram esculpidos na rocha ou na areia e adornados em cestos de tecido.
Desde 2009, no primeiro sábado de maio, pessoas de todo o planeta comemoram o “Dia Mundial do Labirinto” percorrendo caminhos longos e curtos. O Localizador Mundial de Labirintos da Labyrinth Society agora lista cerca de 6,4 mil labirintos em mais de 90 países.
O Yancheng Dafeng Dream Maze, na China, é considerado o maior jardim-labirinto do mundo, com cerca de 35,5 mil m² de área. Seus caminhos somam aproximadamente 9,4 km, formando um complexo verde com torres de observação e diferentes percursos.
Uma pesquisa da
Escola de Serviço Social Diana R Garland da Baylor University, no Texas, descobriu que caminhar no labirinto pode promover uma sensação de paz e outras emoções positivas, reduzir o estresse, cultivar a autocompaixão e a conexão e fornecer uma oportunidade para reflexão sobre a vida e a construção de significado.
Versões de pedra nórdica alinham-se nas margens do Mar Báltico, enquanto padrões de labirinto conhecidos como Chakra Vyuha (“Formação de Roda Giratória”) estão inscritos nas paredes dos templos indianos. A arte tribal dos nativos americanos inclui o icônico padrão Tohono O’odham (“Homem no Labirinto”).
O Della Masone é um dos maiores labirintos verdes do mundo, e localiza-se nos arredores de Parma, em Itália. Com um tamanho de oito hectares, é composto por 200 mil plantas de bambu, de diferentes espécies, que vão até aos 15 metros de altura.
O seu criador, Franco Maria Ricci, morreu no dia 10 de setembro de 2020, aos 82 anos. No mesmo local, há um museu, com uma coleção de obras de arte do designer. Além de uma biblioteca, com livros da sua coleção e da sua autoria, espaços de exposições temporárias e um arquivo.
Criado em Campos do Jordão, no ano de 2007, o Parque Amantikir possui 28 jardins com mais de 700 espécies de plantas ao longo dos 60.000m², abertos à visitação durante todos os dias do ano com cenários encantadores.
O parque foi idealizado pelo engenheiro agrônomo e paisagista Walter Vasconcellos, nascido em Campos do Jordão. Após viajar por dezenas de parques e jardins da Europa, Estados Unidos e Canadá, ele criou o Amantikir em 2007.
Um dos destaques do parque é o labirinto feito de arbustos. Ele foi considerado por um grupo de estudiosos e localizadores de caminhos deste tipo como o maior labirinto de grama do Brasil e está entre os maiores no mundo deste tipo.
Um dos maiores e mais famosos jardins do mundo é o labirinto de plantação Dole, localizado na ilha de Oahu, no Havaí, nos Estados Unidos. Possui mais de 1.6 hectares, 4 quilômetros de extensão e 14 mil plantas.
Um labirinto feito em homenagem ao artista plástico holandês Vincent Van Gogh chama a atenção na Holanda. A atração é composta por mais de 120 mil girassóis e fica bem em frente ao museu especializado nas obras do artista, em Amsterdã.
O Labirinto de Traquair House está situado nas traseiras da casa onde originalmente foi construído um jardim do século XVIII na Escócia. As paredes do terraço proporcionam um ponto de vista do circuito projetado por um artesão de Traquair, John Schofield. O labirinto tem um layout intrigante, sem becos sem saída.
Os jardins Sabatini estão localizados em frente à fachada norte do Palácio Real de Madrid ( Espanha ), entre a rua Bailén e a encosta de San Vicente. Uma das suas principais atrações é o seu espelho d’àgua que está cercada por um labirinto de buxos.
Consagrada como a casa para um dos jardins mais visitados do planeta – o de Versalhes – a França prova dominar a arte jardineira ao concentrar, em perfeição, a flora ao redor do Chateau de Villandry.
O formato retangular do Parque Eduardo VII tem origem num projeto de Keil do Amaral, executado em meados do sÃ©culo passado, que eliminou um grande lago existente junto ao MarquÃªs de Pombal.
Glendurgan Garden é um jardim do National Trust situado acima do vilarejo de Durgan, no rio Helford e perto de Mawnan Smith , na freguesia de Mawnan, Cornualha , Inglaterra , Reino Unido. O jardim é notável por um labirinto de louro cereja , criado em 1833.
O Labirinto Verde, atrativo turístico mais famoso de Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul, é um local de diversão e desafia os visitantes em um caminho secreto em meio aos ciprestes. Ele possui 28 metros de diâmetro e mais de 2 metros de altura.
O labirinto também chama a atenção na cultura, como em diferente filmes de Hollywood. Entre eles, estão “Maze Runner: Correr ou Morrer”, “Labirinto do Fauno” e no torneio tribruxo de “Harry Potter”.