Cidades situadas na fronteira entre Brasil e Colômbia

A fronteira entre Brasil e Colômbia tem aproximadamente 1.644 km, atravessando a densa Floresta Amazônica e sendo marcada por rios que servem como divisa natural.Por Flipar
Diferente das fronteiras com Paraguai e Uruguai, a maioria das cidades dessa região tem difícil acesso, sendo conectadas principalmente por vias fluviais e aéreas. Aqui estão as principais cidades fronteiriças:
Tabatinga (Brasil) / Letícia (Colômbia)
Formam a fronteira mais movimentada entre os dois países, localizada no extremo oeste do Amazonas.
Vila Bittencourt (Brasil) / La Pedrera (Colômbia)
Vila Bittencourt é um pequeno posto militar brasileiro às margens do Rio Japurá, essencial para a segurança da fronteira.
São Joaquim (Brasil) / Puerto Nariño (Colômbia)
São Joaquim é uma pequena comunidade ribeirinha amazônica, próxima ao encontro do Rio Solimões com o Rio Amazonas.
Puerto Nariño é conhecida como a cidade sustentável da Amazônia colombiana, sem carros e com grande preservação ambiental.
A economia local é baseada no turismo ecológico, pesca e artesanato indígena.
Palmares (Brasil) / La Chorrera (Colômbia)
Palmares é uma localidade isolada no estado do Amazonas, acessível somente por via fluvial ou aérea.
La Chorrera é um centro de comunidades indígenas, sendo um dos principais assentamentos do povo Uitoto.
A região tem pouca infraestrutura moderna, mantendo tradições ancestrais indígenas.
Santa Isabel do Rio Negro (Brasil) / Mitu (Colômbia) – Região próxima à fronteira
Santa Isabel do Rio Negro é uma cidade brasileira no Alto Rio Negro, com população majoritariamente indígena.