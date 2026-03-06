‘Cantores do deus Amon’: arqueólogos encontram depósito funerário em região histórica do Egito

O achado, datado do Terceiro Período Intermediário (1070 a 664 a.C.), foi feito por uma equipe do Conselho Supremo de Antiguidades em parceria com a Fundação Zahi Hawass para Arqueologia e Patrimônio.Por Flipar
Diferentemente de uma tumba individual, os caixões foram encontrados empilhados em uma câmara rochosa, com tampas separadas das bases para otimizar o espaço.
Os artefatos e as múmias estão associados ao título de “cantor(a) de Amon”, sugerindo que o local era destinado a membros do clero musical do deus Amon.
Muitas das múmias associadas aos caixões contém o título de “cantor(a) de Amon”, ligado a pessoas — principalmente mulheres — que participavam de rituais musicais dedicados ao deus.
A repetição do título pode indicar vínculos institucionais ou familiares entre as pessoas enterradas ali, oferecendo novas pistas sobre o funcionamento do clero de Tebas.
Além dos sarcófagos, foram encontrados vasos cerâmicos lacrados com selos de argila que podem conter materiais orgânicos ou textos sobre os rituais de mumificação.
Devido à fragilidade da madeira e das ornamentações, os artefatos passarão por restauração e análise minuciosas para revelar possíveis conteúdos orgânicos ou inscrições.
De acordo com o ministro do Turismo e Antiguidades, Sharif Fathi, a descoberta reforça o “compromisso do Estado egípcio com a preservação patrimonial”.
Situada às margens do Rio Nilo, no sul do Egito, a região de Luxor é frequentemente descrita como “o maior museu ao ar livre do mundo”.
Erguida sobre as fundações da antiga cidade de Tebas, a capital dos faraós durante o Império Novo, a área abriga uma alta concentração de monumentos arqueológicos que narram a grandiosidade da civilização egípcia.
Nesse período, Tebas tornou-se um poderoso centro político, religioso e cultural, dedicado principalmente ao culto do deus Amon, uma das principais divindades da religião egípcia antiga.
Na margem leste do Nilo ficava a parte urbana da antiga Tebas, onde se encontram alguns dos templos mais impressionantes do Egito.
Próximo dali está o Templo de Luxor, construído principalmente durante os reinados de Amenófis III e Ramsés I
Na margem oeste do Nilo fica localizada a área funerária da antiga Tebas, onde os egípcios enterravam faraós, nobres e sacerdotes entre as montanhas áridas de calcário.
A região abriga o famoso Vale dos Reis, onde foram descobertos os túmulos de diversos faraós do Novo Império, incluindo o célebre Tutancâmon, cuja tumba praticamente intacta foi encontrada em 1922 pelo arqueólogo