Esses artistas interpretaram personagens de gênero oposto e mandaram bem

Diversos atores e atrizes se destacaram por interpretações em papéis desafiadores no cinema e na TV. Graças ao poder do figurino e da maquiagem, alguns desses astros mostraram sua versatilidade e interpretaram personagens de gênero diferente. Relembre alguns dos mais marcantesPor Flipar
Cate Blanchett em “Não Estou Lá” (2007): Nesta cinebiografia, a atriz australiana interpreta diversos alter egos masculinos do cantor Bob Dylan. Ela recebeu aclamação da crítica e uma indicação ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante.
Hilary Swank em “Meninos Não Choram” (1999): A atriz americana entrega uma performance comovente como Brandon Teena, uma jovem trans que se apaixona por Lana (Chloë Sevigny). O papel rendeu a Swank o Oscar de Melhor Atriz em 2000.
Tony Curtis e Jack Lemmon em “Quanto Mais Quente Melhor” (1959): Nesta comédia do diretor Billy Wilder, a dupla de comediantes se diverte como Joe e Jerry, dois músicos que se disfarçam de mulheres para escapar da máfia.
Martin Lawrence em “Vovó… Zona” (2000): Filmes de comédia são um prato cheio para esse tipo de papel. Em “Vovó… Zona”, Martin Lawrence é um policial que se disfarça de vovó para cumprir sua missão.
Eddie Murphy em “O Professor Aloprado” (1996): Aqui, Eddie Murphy interpreta não apenas uma, mas duas personagens femininas: a Mamãe e a Vovó Klump.
Marlon Wayans e Shawn Wayans em “As Branquelas” (2004): Neste outro clássico da Sessão da Tarde, os irmãos e agentes do FBI Kevin e Marcus Copeland aceitam a missão de proteger duas herdeiras mimadas, Brittany e Tiffany Wilson, que são alvos de um sequestro.
Tilda Swinton em “Suspíria – A Dança do Medo” (2018): Na trama deste remake do terror, a atriz vive na pele do Dr. Jozef Klemperer, um psicanalista de 82 anos. Uma curiosidade é que sua maquiagem levava em torno de 4 horas todos os dias para ficar pronta.
Eddie Redmayne em “A Garota Dinamarquesa” (2015): Redmayne interpreta Lili Elbe, uma artista plástica dinamarquesa que foi uma das primeiras pessoas a se submeter à cirurgia de redesignação de gênero. A atuação sensível e complexa lhe rendeu uma indicação ao Oscar de Melhor Ator.
Dustin Hoffman em “Tootsie” (1982): O ator americano vive Michael Dorsey, um ator desempregado que se disfarça de mulher para conseguir um papel em uma novela. A performance cômica e sensível de Hoffman rendeu-lhe uma indicação ao Oscar de Melhor Ator.
Gwyneth Paltrow em “Shakespeare Apaixonado”: Na trama, sua personagem queria ser atriz, mas, durante o Renascimento, as mulheres não podiam atuar nos teatros, o que a fez se disfarçar de homem. Pelo papel, ela ganhou um Oscar de Melhor Atriz.
Robin Williams em “Uma Babá Quase Perfeita” (1993): O ator interpretou Daniel Hillard, que se disfarça como a babá idosa Sra. Doubtfire, tudo para ficar mais próximo de seus filhos após um divórcio.
Glenn Close em “Albert Nobbs” (2011): A atriz interpretou uma mulher que se disfarça de homem para conseguir trabalho na Irlanda do século XIX. A performance de Close foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz.
Jared Leto em “Clube de Compras Dallas” (2013): O ator interpretou Rayon, uma mulher transgênero, em um papel que lhe rendeu o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante.
Susan Sarandon em “A Viagem” (2012): A atriz interpreta quatro personagens no total neste filme de fantasia dirigido pelas — na época — irmãs Wachowski (de “Matrix”). Um deles é o cientista Yosouf Suleiman, que vive em 2144.
Michael J. Fox em “De Volta Para o Futuro 2” (1989): Pouca gente se lembra, mas na segunda parte da trilogia que marcou os anos 1980, J. Fox interpreta não só Marty McFly, mas também sua filha, Marlene McFly.
Whoopi Goldberg em “O Sócio” (1996): Nessa comédia dos anos 1990, a atriz, que é negra, mudou também de cor da pele. Por não ser respeitada pelos colegas de trabalho, sua personagem decide se disfarçar de homem branco.
Barbra Streisand em “Yentl” (1983): Neste drama musical dirigido pela própria atriz, Streisand interpreta uma jovem judia que queria estudar o Talmude (coletânea de livros sagrados dos judeus), o que é proibido entre as mulheres. Para conseguir, ela se “transforma” em um homem.
David Duchovny em “Twin Peaks” (1990-1991): Em um dos episódios da série, o personagem de Duchovny, que é policial, se disfarça de mulher para uma missão, mas ele acaba adotando a persona para o resto da vida.
Johnny Depp em “Ed Wood” (1994): Ainda no início da carreira, o ator aparece em algumas cenas vestido de mulher nesta cinebiografia sobre o diretor de cinema Edward D. Wood Jr.
Lynn Collins em “O Mercador de Veneza” (2014): A atriz se transformou em um homem neste filme baseado em uma obra de William Shakespeare.
Meryl Streep “Anjos na América” (2003): A atriz vencedora de três Oscars viveu na pele de um ancião nesta minissérie da HBO. Na época, para transformar seu rosto, foi usada uma maquiagem especial feita com adesivos de silicone.
Jaye Davidson em “Traídos pelo Desejo” (1992): O ator concorreu ao Oscar pelo papel de Dil, uma personagem que se apaixona por um voluntário do Exército Republicano Irlandês.
Cameron Diaz em “As Panteras” (2000): Na época considerada uma das estrelas mais bonitas de Hollywood, a atriz se disfarçou de homem em uma das cenas do filme de ação que era um remake de uma série dos anos 1970.