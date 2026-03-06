Cotonete, isopor e mais: veja itens do cotidiano que parecem ser recicláveis, mas não são

Embora muitas pessoas tenham o costume de separar corretamente o lixo reciclável em casa, grande parte desses materiais ainda acaba em aterros sanitários.Por Flipar
Isso ocorre porque a reciclagem não depende apenas do tipo de material, mas também de fatores como viabilidade técnica, custos, logística e existência de mercado para comprar o material reciclado.
Problemas como a mistura de materiais difíceis de separar, contaminação por restos de comida ou produtos químicos, tamanho muito pequeno ou peso muito leve podem impedir o reaproveitamento.
Outro obstáculo é o baixo valor econômico de alguns materiais e o fato de que, em muitos casos, reciclar custa mais do que produzir matéria-prima nova.
Além disso, o símbolo de reciclagem nas embalagens não garante que o item será reciclado de fato — ele apenas indica o tipo de material. A possibilidade também varia conforme a cidade, já que algumas localidades não têm estrutura para reciclar certos materiais.