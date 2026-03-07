Medos estranhos: conheça fobias curiosas espalhadas pelo mundo

As fobias são transtornos de ansiedade caracterizados por medos intensos, persistentes e difíceis de controlar diante de estímulos específicos, como situações, objetos ou seres vivos. Mesmo quando não há ameaça real, o organismo reage como se estivesse em perigo, provocando sintomas como aceleração dos batimentos cardíacos, sudorese, falta de ar, tremores e sensação de perda de controle.

Esses episódios podem levar a comportamentos de evitação, fazendo com que a pessoa modifique sua ro Por Flipar