Área 51: instalação enigmática atrai a curiosidade mundial

A Área 51, situada no deserto americano de Nevada, é um dos lugares mais enigmáticos do mundo. Oficialmente, trata-se de instalação militar da Força Aérea, mas sua fama vem das inúmeras teorias que a cercam. Para muitos, é o epicentro de segredos sobre vida extraterrestre e tecnologia avançada. Sua aura secreta desperta curiosidade mundial e alimenta a imaginação popular há décadas.

Por Flipar