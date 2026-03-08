Saiba quanto tempo durou e como foi a partida mais longa da história do tênis

Além disso, o torneio londrino é o único dos quatro a ser disputada em quadra de grama.Já os outros três grandes torneios utilizam tipos diferentes de piso: o Australian Open e o US Open são jogados em quadras duras, enquanto Roland Garros, na França, é realizado no saibro, conhecido por favorecer trocas de bola mais longas e partidas mais estratégicas.