Inteligência Artificial transforma bruxos de ‘Harry Potter’ em personagens de ‘Star Wars’

As sagas de Harry Potter e Star Wars (Guerra nas Estrelas) estão entre as maiores franquias cinematográficas. Imagine, então, como seria uma espécie de fusão entre elas.

Por Flipar
Divulgação

Você já pensou como seriam os personagens de Harry Potter se estivessem dentro de um filme Star Wars? Com o avanço da Tecnologia, isso é possível de criar….

Reprodução IMDB

Recentemente, o usuário LuXxabde utilizou um sistema de Inteligência Artificial para criar uma galeria de imagens que mostra a turma de bruxos no espaço sideral. Veja só.

Youtube Canal Eliezer Tymniak

O amado professor Albus Dumbledore, reitor de Hogwarts, foi retratado como um Stormtrooper

Reprodução

Agora compare o Dumbledore de Guerra nas Estrelas com o acadêmico poderoso que coordena a escola dos bruxos.

Reprodução, Divulgação Warner

Voldemort, o Lorde das Trevas, é retratado como um Sith

Reprodução

Aqui, a comparação do perfil do bruxo no universo de Star Wars com sua aparência na saga de Magia.

Reprodução, Reprodução Warner

Hagrid, guardião das chaves de Hogwarts, amigo dos (bons) alunos, foi combinado com Chewbacca

Reprodução

Aqui, veja a diferença entre o Hagrid-Chewbacca e o gigante da escola de formação de bruxos. Será que alguém identificaria Hagrid no seu personagem em Star Wars? Ficou diferente…

Reprodução

O professor Severus Snape ganhou ares de Yoda – e, neste caso, a Tecnologia também botou um toque de Wormtongue de “Senhor dos Anéis”

Reprodução

Agora a comparação. O semblante na recriação de Star Wars não lembra em nada o ator Alan Rickman, que interpretou Snape.

Reprodução, Divulgação Warner

O aluno malvado Draco Malfoy é recriado como um aprendiz de Sith . Não podia ser outra coisa.

Reprodução

Aqui, a comparação do Draco de Star Wars com o estudante cínico e perverso que marcou a franquia de Harry Potter

Reprodução

Neville Longbottom, amigo do trio protagonista da saga de Harry Potter, ganhou um charme nessa criação. O ator Matthew Lewis, intérprete de Neville após a fase da infância, deve ter gostado do resultado.

Reprodução

Aqui a comparação do Neville de Star Wars com o aluno que – nos filmes de Harry Potter – começou os estudos de forma atrapalhada, mas acabou se tornando peça-chave no desfecho.

Reprodução, divulgação Warner

Melhor amigo de Harry, o ruivo Ronald Weasley torna-se, claro, um dos cavalheiros Jedi.

Reprodução

Aqui os dois Ronald Weasley – o de Star Wars e o de Harry Potter.

Reprodução e Site Adoro Cinema

A genial Hermione Granger ganha um ar sério e incisivo ao segurar o sabre de luz. Coragem não lhe falta. Tornou-se uma Jedi.

Reprodução

Compare a Hermione de Star Wars com a aluna brilhante da escola de Hogwarts.

Reprodução, Reprodução Rolling Stones

E o bruxo mais amado do planeta, Harry Potter, está pronto para batalhas como um autêntico Jedi.

Reprodução

Aqui, Harry Potter de Star Wars (o rosto afinou…) e o Harry Potter que os fãs amam, na saga que conquistou uma legião de fãs ao redor do mundo.

Reprodução e Site Cine Pop

