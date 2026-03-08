Mandalas: Arte, simbolismo e espiritualidade

Mandalas são desenhos geométricos circulares usados em diversas culturas para meditação, arte e espiritualidade. Representam a harmonia e o equilíbrio do universo. SãoPor Flipar
Seu nome vem do sânscrito e significa “círculo” ou “centro”.. Mandalas simbolizam a conexão entre o ser humano e o universo, além de harmonia e espiritualidade.
Muitas são usadas para meditação, ajudando no foco e equilíbrio interior. Também representam ciclos da vida, como nascimento, morte e renovação.
Pessoas que praticam meditação, ioga e terapias holísticas costumam usar mandalas porque elas são consideradas relaxantes.
Artistas e decoradores também as apreciam por seus padrões simétricos e que criam um ambiente de harmonia em casa ou no trabalho.Mandalas geométricas modernas são populares na arte e decoração.
Vários psicólogos costumam utilizar mandalas para técnicas de relaxamento estimulando a expressão emocional dos pacientes que ajuda no tratamento.
O psicólogo suíço Carl Jung (1875-1961) popularizou seu uso na psicologia como símbolo da psique. Jung teve grande importância ao desenvolver conceitos como inconsciente coletivo. Suas teorias influenciam a psicologia, espiritualidade e artes até hoje.
Existem mandalas espirituais, meditativas, artísticas e terapêuticas. Algumas são usadas em rituais religiosos, como as tibetanas, feitas de areia.
As mandalas surgiram na Índia há mais de 2.000 anos, principalmente no Hinduísmo e Budismo. Está no tantrismo, as tradições esotéricas dessas duas religiões.
No tantrismo, compõe-se de círculos e quadrados concêntricos (com um centro comum) formando uma imagem simbólica do mundo e que servem de instrumento para que as pessoas façam a meditação.
Também foram usadas por culturas indígenas, celtas e até na Idade Média.Em algumas tradições, são usadas em rituais de cura e proteção espiritual.
Mandalas podem ser pequenas, usadas em joias e amuletos, ou grandes, como murais e pinturas de teto.
As mandalas budistas de areia podem ter metros de diâmetro e levam dias para serem feitas. Seu tamanho depende da finalidade, do detalhe e do espaço disponível.
As cores das mandalas têm significados espirituais, como azul para paz e vermelho para energia. Elas podem ser desenhadas em papel, pintadas em tela, entalhadas em madeira ou bordadas em tecidos.
Algumas mandalas são feitas de areia colorida, especialmente no Budismo Tibetano.
Índia, Nepal e Tibete utilizam mandalas em rituais hindus e budistas. No Japão e na China, aparecem na arte e na arquitetura religiosa.
No Ocidente, Brasil, Estados Unidos e países europeus adotaram mandalas em terapias e arte decorativa.
Elas podem ser feitas de diversos materiais, alguns surpreendentes. No Jalapão, no Tocantins, artesãos trabalham de forma criativa com capim dourado e, entre diversos objetos decorativos, produzem belas mandalas.