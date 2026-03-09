Estilo de Vida

Excesso de gases: causas comuns e o que fazer para reduzir

O acúmulo de gases intestinais é uma queixa comum e pode causar grande desconforto no dia a dia.
Mesmo sendo natural, o excesso provoca mal-estar e constrangimento em muitas situações sociais.

Por Flipar
A sensação de inchaço abdominal é um dos sintomas mais frequentes associados aos gases.
Ela pode surgir após refeições e gerar dor, pressão e sensação de estômago estufado.

Em alguns casos, o desconforto pode ser intenso e interferir na rotina e no sono.
Isso afeta a qualidade de vida e pode levar à irritabilidade e falta de concentração.

Embora geralmente não seja grave, o excesso de gases pode indicar desequilíbrios digestivos.
Problemas como intolerâncias alimentares e má digestão merecem atenção e investigação.

Quando persistente, o quadro pode estar ligado à síndrome do intestino irritável.
Também pode acompanhar gastrite, constipação e alterações na microbiota intestinal.

A alimentação é uma das principais causas da formação excessiva de gases.
Certos alimentos fermentam no intestino e liberam gases durante a digestão.

Feijão, brócolis, repolho e bebidas gaseificadas são exemplos comuns.
Consumo rápido de alimentos e falar enquanto mastiga também favorecem o problema.

Engolir ar em excesso, hábito conhecido como aerofagia, contribui para o desconforto.
Mascar chiclete e beber com canudo podem intensificar esse processo.

O estresse e a ansiedade também afetam o funcionamento do sistema digestivo.
Em momentos de tensão, o intestino pode produzir mais gases e causar dor.

Entre as consequências estão distensão abdominal, cólicas e sensação de peso.
Em situações extremas, pode haver dificuldade para se alimentar adequadamente.

Para evitar o problema, é importante mastigar devagar e manter horários regulares.
Beber água ao longo do dia auxilia o funcionamento adequado do intestino.

Alimentos ricos em fibras solúveis ajudam a equilibrar a flora intestinal. Aveia, frutas e legumes contribuem para uma digestão mais eficiente.

Chás como erva-doce, hortelã e gengibre podem reduzir a formação de gases.
Eles auxiliam na digestão e proporcionam sensação de alívio abdominal.

