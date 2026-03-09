Casquinha do McDonald’s deixa de ser considerada sorvete

Uma decisão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais mudou a forma como a Receita enxerga sobremesas do McDonald’s no Brasil. A casquinha, o sundae e o milkshake não se enquadram como sorvetes para fins tributários, segundo a 1ª Turma da 1ª Câmara da 3ª Seção do Carf.

Por Flipar