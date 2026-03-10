Praias com águas tranquilas no Brasil: refúgio para qualquer um relaxar

Praias de águas calmas são ideais para quem tem medo do mar ou busca um ambiente mais seguro para crianças e idosos. Com menor risco de correntezas e afogamentos, elas permitem aproveitar o banho de mar com mais tranquilidade e conforto.

Por Flipar