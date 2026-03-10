Cachorros de Sthefany Brito sofrem ataque de porco-espinho; um foi internado

A atriz Sthefany Brito contou nas redes sociais que seus três cachorros se envolveram em um confronto com um porco-espinho em uma área verde do condomínio onde mora.Por Flipar
Segundo ela, London, Montaltino e Donatina — como são chamados — apareceram com vários espinhos no corpo e no rosto, e precisaram ser levados ao veterinário.
A retirada dos espinhos exigiu sedação, já que eles precisam ser removidos um a um. Apesar do susto, a atriz afirmou que os cachorros não correm risco de vida.
Embora o porco-espinho carregue uma reputação um tanto quanto negativa, nem sempre essa concepção faz jus à sua verdadeira personalidade.
Ao contrário do que muitos pensam, eles não são animais agressivos que saem por aí atacando tudo o que veem; na verdade, eles são bastante pacíficos, desde que se mantenha uma distância respeitosa.
O porco-espinho é um mamífero roedor conhecido principalmente pelos espinhos que cobrem grande parte do seu corpo, usados como mecanismo de defesa contra predadores.
Apesar do nome, ele não tem relação direta com os porcos; é chamado dessa forma apenas por causa do corpo robusto e do focinho arredondado.
Existem cerca de 25 espécies de porcos-espinhos no mundo, distribuídas principalmente em dois grandes grupos: os porcos-espinhos do Velho Mundo, encontrados na África, Europa e Ásia, e os do Novo Mundo, que vivem nas Américas.
Esses dois grupos evoluíram separadamente, embora apresentem características semelhantes. Os espinhos são, na verdade, pelos modificados feitos de queratina — a mesma proteína presente nas unhas e cabelos humanos.
Dependendo da espécie, um porco-espinho pode ter mais de 30 mil espinhos no corpo e, ao contrário de um mito popular, eles não “disparam” seus espinhos contra inimigos.
Quando o animal se sente ameaçado, ele contrai os músculos subcutâneos, o que faz com que os espinhos fiquem eretos e prontos para servir de mecanismo de defesa.
Se um predador for descuidado o suficiente para tocar nesses espinhos, eles se soltam com facilidade e ficam presos na pele do agressor, causando uma dor considerável por causa das minúsculas farpas na ponta.
O tamanho desses animais varia bastante. Algumas espécies medem cerca de 40 centímetros, enquanto outras podem ultrapassar 90 centímetros de comprimento, sem contar a cauda.
De modo geral, o porco-espinho é um roedor solitário e noturno. Durante o dia, prefere ficar escondido em tocas, cavernas ou no alto das copas das árvores, economizando energia.
Como são herbívoros, eles têm um metabolismo relativamente lento e não são exatamente velocistas, por isso sua armadura natural é uma necessidade evolutiva absoluta.
Além disso, os porcos-espinhos desempenham um papel ecológico crucial, especialmente na dispersão de sementes e no controle do crescimento excessivo de certas plantas.