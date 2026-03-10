Perigo! Animais no Brasil que matam por envenenamento

Animais como aranhas, cobras e escorpiões costumam despertar pavor. Além do medo que provocam, a periculosidade é real: o veneno de algumas espécies pode ser fatal para seres humanos em pouquíssimo tempo após uma picada.Por Flipar
Veja as espécies mais perigosas, cujo veneno age rapidamente, dando poucas chances às vítimas.
Aranha-marrom – É pequena, com 4 cm, e fica escondida em cascas de árvores e folhas secas. Sua picada provoca necrose. A pessoa tem febre, inchaço e pode sofrer problemas graves nos rins.
Aranha-armadeira – Essa espécie é encontrada no Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai. Tem patas grandes, de até 15 cm. E corpo de quase 5 cm. O veneno causa dor intensa e pode resultar em impotência sexual definitiva.
Viúva-negra – Tem esse nome porque a fêmea mata o macho após a cópula. Cerca de 75% das picadas injetam pouco veneno, causando apenas dor. Mas, em casos mais graves, há risco de taquicardia, hipertensão, impotência sexual, náusea e problema urinário.
Escorpião-marrom – Esta espécie possui uma toxina muito nociva. Ele tem cerca de 6 cm de comprimento e tonalidade escura. É encontrado em áreas rurais e se esconde em madeira ou entulho.
Escorpião-amarelo – Seu veneno é ainda mais forte que o do escorpião-marrom. Ele mede cerca de 7 cm. Ambas as espécies podem causar danos ao sistema nervoso, dor, bolhas na pele, tosse, vômito e falta de ar.
Já entre as cobras, a mais venenosa do Brasil é a Cobra-Coral Verdadeira. Ela atacou um menino de 6 anos, recentemente, em Santa Catarina. Sua toxina se espalha pelo sistema nervoso e o socorro tem que ser rápido, com soro antielapídico.
Surucucu pico-de-jaca – É a maior cobra venenosa da América: até 3m de comprimento. Tem manchas pretas em formato de losangos. A ponta da causa tem escamas e a extremidade que faz lembrar um espinho. Seu veneno causa hemorragias
Cascavel – Possui um chocalho na cauda e o número de anéis no guizo revela a quantidade de trocas de pele da cobra. Seu veneno afeta o sistema circulatório.
Jararaca-de-Alcatrazes – Mede apenas cerca de 50 cm de comprimento, mas seu veneno é considerado 10 vezes mais forte se comparado a outras espécies de jararacas . A toxina causa paralisia nervosa na vítima
Jararaca-Ilhoa – O veneno dessa cobra é extremamente tóxico, mas afeta com mais gravidade as aves do que os mamífero. Mas ela só existe na Ilha da Queimada Grande, cuja visitação é proibida devido à infestação por serpentes, no litoral paulista.
Jararaca-Cruzeira – Pode medir até 1,15 metro de comprimento. Tem tonalidades cinza e marrom com manchas triangulares no corpo. Seu veneno causa dor aguda, vômitos e desmaios
JararacuÃ§u – Pode medir atÃ© 2,2 metros de comprimento. Seu veneno Ã© capaz de provocar insuficiÃªncia circulatÃ³ria e respiratÃ³ria, hemorragia intracerebral e falÃªncia renal.
Caiçara – É considerada uma das cobras mais agressivas do Brasil. Seu bote é rápido e pode alcançar as partes superiores do corpo da vítima. Seu veneno pode destruir fibras musculares e tecidos da pessoa picada.
Cotiara – É muito agressiva e ataca facilmente. Tem porte médio, com desenhos de trapézio, barriga preta e coloração castanha ou esverdeada. Em geral, se alimentar de mamíferos. O veneno dela causa necrose no local da picada.