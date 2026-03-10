Dos rudimentares aos ecológicos, conheça a evolução dos tijolos

Em Igarassu, Pernambuco, catadoras uniram-se a pesquisadoras da UFPE e empreendedoras em uma iniciativa sustentável. O projeto transforma conchas descartadas da coleta de mariscos em tijolos ecológicos, unindo preservação ambiental e inovação na construção.Por Flipar
Os tijolos passaram por testes de resistência e apresentaram a vantagem de custar 20% a menos que o tijolo comum, de acordo com as produtoras. Elas explicam que, para utilizar esse tijolo, basta fazer o rejunte e botar resina na parede , sem necessidade de reboco.
A tecnologia do tijolo de conchas – que já está sendo usado para construção de bancos, por exemplo – foi escolhida pela Sudene entre 31 projetos do Nordeste que apresentaram as melhores soluções em biotecnologia, educação, economia criativa e bioeconomia. Com isso, os empreendedores devem receber R$ 80 mil para a expansão do negócio.
O tijolo ecológico (ou tijolo de solo-cimento) costuma ser feito com uma mistura de solo e cimento prensado, sem necessidade de queima. É sustentável e tem encaixes que dispensam o uso de argamassa entre as camadas
A história dos tijolos remonta à antiguidade. Os primeiros foram criados há cerca de 7.000 a.C., na região do Vale do Eufrates, nas civilizações da Mesopotâmia (atualmente o Iraque)
Esses tijolos iniciais eram feitos de barro ou argila, moldados manualmente em formas retangulares e secados ao sol. Eles não passavam por um processo de queima, o que os tornava menos duráveis e resistentes às intempéries.
Esses tijolos secados ao sol e depois queimados foram um dos primeiros materiais de construção criados pelo ser humano, e muitos dos monumentos e cidades antigas foram construídos com eles, incluindo a famosa cidade de Ur, na Mesopotâmia.
Os tijolos modernos, como os conhecemos hoje, começaram a surgir durante o período da Revolução Industrial, no final do século XVIII e início do século XIX
Durante a Revolução Industrial, foram desenvolvidas máquinas para moldagem e fabricação de tijolos, o que permitiu a produção em grande escala e com maior padronização.
Com o avanço da tecnologia outros tipos de tijolos foram surgindo. Atualmente, além dos tijolos ecológicos, existem vários outros. Veja os principais.
Tijolo maciço: Não possui furos e é feito de barro cozido.
Usado em paredes de alvenaria e estruturas que precisam de maior resistência.
Tijolo furado (ou bloco cerâmico): Apresenta furos que proporcionam melhor isolamento térmico e acústico.
É mais leve e econômico do que o tijolo maciço.
Tijolo baiano: Um tipo de bloco cerâmico, mas com paredes mais finas e mais furos, o que o torna mais leve e econômico.
Utilizado em paredes internas, não recomendado para estruturas que precisam de grande resistência.
Tijolo de concreto:Feito de concreto e pode ser maciço ou furado. É muito resistente e pode ser utilizado em estruturas que suportam peso ou em obras maiores, como edifícios.
Tijolo refratário:Feito com materiais que suportam altas temperaturas. Usado em fornos, churrasqueiras, lareiras, etc.
Bloco de vidro:
Transparente e usado para permitir a entrada de luz natural.
É mais decorativo e utilizado em áreas como divisórias ou paredes internas.
Tijolo laminado: Feito de cerâmica de alta qualidade e com acabamento fino, geralmente usado para fins estéticos em revestimentos externos ou internos.