Veja estilos e padronagens de diferentes países em trajes típicos

Algumas peças de vestuário tornaram-se verdadeiros símbolos nacionais. Elas ajudam a expressar a história, o clima e os costumes de diferentes povos. Conheça alguns exemplos marcantes.Por Flipar
Kilt – Escócia- Vestimenta tradicional masculina associada à identidade cultural da Escócia, reconhecida pelo uso do tecido padronizado em xadrez. Mais do que uma peça de roupa, tornou-se símbolo histórico, social e cerimonial do país.
Kimono — Japão
Traje tradicional japonês, feito geralmente de seda ou algodão. É usado em cerimônias, festivais e ocasiões formais, com cortes e amarrações cheios de significado.
Sari — Índia
Peça feminina composta por um longo tecido drapeado ao redor do corpo. As cores, estampas e tecidos variam conforme a região e o evento.
Keffiyeh — Arábia Saudita
Lenço tradicional masculino, usado na cabeça para proteção contra sol e areia. Tornou-se símbolo cultural e identitário em vários países árabes.
Sombrero charro — México
Chapéu de abas largas associado aos cavaleiros charros. Além de funcional, virou ícone visual da cultura mexicana no mundo.
Lederhosen — Alemanha
Calça curta de couro típica da região da Baviera. É comum em festas tradicionais, como a Oktoberfest, e em eventos folclóricos.
Tam o’ shanter — Escócia
Boina tradicional que frequentemente acompanha o kilt. Reflete o vestuário histórico das Terras Altas.
Clogs (tamancos de madeira) — Países Baixos
Calçados feitos de madeira, usados originalmente no trabalho rural. Hoje são símbolo cultural e souvenir clássico.
Poncho andino — Peru
Peça ampla de lã, usada para proteção contra o frio nas regiões montanhosas. Também carrega padrões e cores tradicionais.
Boubou â?? Senegal
Roupa longa e solta, comum em vÃ¡rias partes da Ãfrica Ocidental. Representa elegÃ¢ncia e tradiÃ§Ã£o em ocasiÃµes importantes.
Dirndl — Áustria
Vestido feminino tradicional, muito associado às regiões alpinas. Assim como o lederhosen, é usado em festas e eventos culturais.
Djellaba — Marrocos
Túnica longa com capuz, usada por homens e mulheres. É feita de lã ou algodão e protege tanto do frio noturno quanto do calor durante o dia.
Kokoshnik — Rússia
Adorno de cabeça tradicional feminino, ricamente decorado. Tornou-se um símbolo visual do vestuário folclórico russo e aparece em festas e apresentações culturais.
Fustanella — Grécia
Saia masculina plissada, branca, usada em trajes cerimoniais e militares. É um forte emblema histórico ligado à independência grega.
Áo dài — Vietnã
Traje tradicional elegante, usado por homens e mulheres. Combina túnica longa ajustada e calça, sendo comum em eventos formais e escolares.
Esses itens funcionam como verdadeiros cartões-de-visita culturais. Eles vão além da roupa e expressam identidade, história e pertencimento.