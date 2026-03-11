Empresário de São Paulo cria empresa de tapetes ecológicos para cachorros e fatura R$ 250 mil

Inspirado pela sua cadela Cindy, da raça yorkshire, um empresário de Atibaia, município de São Paulo, decidiu criar um tapete higiênico ecológico para pets.Por Flipar
Gustavo Ferreira estava incomodado com o impacto ambiental dos modelos tradicionais, feitos principalmente de plÃ¡stico e de decomposiÃ§Ã£o muito lenta. A reportagem foi exibida no programa Pequenas Empresas e Grandes NegÃ³cios, da TV Globo.
Em 2024, ele fundou a CindPaper, utilizando a estrutura da gráfica da família para desenvolver um produto à base de papel impermeabilizado e que se decompõe em apenas 120 dias.
Para se ter uma ideia, os modelos tradicionais levam até 450 anos para se decompor na natureza, algo extremamente prejudicial para o meio ambiente.
O negócio une consciência ecológica a benefícios econômicos, oferecendo um produto até 15% mais barato que os concorrentes sintéticos e com alta eficiência na neutralização de odores.
Em 2025, a empresa de Gustavo atingiu um faturamento de R$ 250 mil com uma produção mensal de 200 mil unidades, algo que ele não imaginava quando começou o projeto.