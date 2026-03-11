Animais

Camaleões impressionam com sua incrível capacidade de camuflagem

O camaleão é um réptil famoso pela capacidade de camuflagem. Essa habilidade ajuda tanto a evitar predadores quanto a se aproximar das presas. Conheça suas principais características, hábitos e ambientes naturais.

Por Flipar

Camaleão é o nome dado aos animais pertencentes à Família Chamaeleonidae, que possuem cerca de 150 a 160 espécies diferentes.

O mais comum é da Chamaeleo chamaeleon, uma das mais conhecidas famílias de lagartos, distribuídos na África, sul da Europa e da Ásia.

Imagem de Jan Jakubowski por Pixabay

Esses animais apresentam uma cabeça angulosa, onde estão presentes olhos que se movimentam independentemente, e uma língua expandida e coberta por muco. Já o seu corpo é estreito e apresenta uma cauda preênsil (capaz de prender).

de Gleb Korovko por Pixabay

Uma das características desses animais que mais chamam atenção é a sua capacidade de mudar de cor, o que lhes permite camuflar-se no ambiente (mimetismo).

chameleon-384957_1280

Nesse sentido, a família teve origem há mais de 100 milhões de anos, quando se separou da Agamidae, de acordo com o registro fóssil.

Imagem de AQgraphy por Pixabay

Dessa forma, o nome camaleão é derivado das palavras gregas significante a “leão da terra” Chamai (na terra, no chão) e leon (leão).

Imagem de Robert Balog por Pixabay

Eles possuem até 60 centímetros de comprimento, com uma língua muito grande para pegar suas presas (mariposas, besouros, joaninhas, gafanhotos, moscas e algumas folhas secas).

Imagem de Frank Winkler por Pixabay

No momento de seu ataque, tem o costume de movimentar-se com lentidão para não ser notado. Em seguida, com agilidade, consegue estender a língua quase um metro e capturar as presas.

Imagem de Enrique por Pixabay

Os seus olhos podem ser movidos independentemente para qualquer direção, o que lhe confere aparência curiosa. Quando um camaleão vê uma presa, pode fixá-la com um olho e utilizar o outro para verificar se não há predadores nas redondezas.

Imagem de PollyDot por Pixabay

O camaleão é coberto por escamas. Afinal, sua pele possui queratina, o que apresenta uma série de vantagens. como a resistência. Diferentes espécies são capazes de variar a sua coloração por meio de combinações de rosa, azul, vermelho, laranja, verde, preto, etc.

Imagem de Pavan Prasad por Pixabay

O camaleão precisa fazer a “mudança” de pele durante seu crescimento (a pele antiga descama, dando lugar a outra), assim como fazem as serpentes e outros lagartos. Eles têm duas camadas sobrepostas, dentro de sua pele, que controlam a cor e a termorregulação.

Imagem de Krahulic por Pixabay

A maior parte dos camaleões vive na África e em Madagascar, embora algumas espécies também sejam encontradas em Portugal, em Espanha, Sri Lanka, Índia e até na Ásia Menor.

Imagem de ???? ??????? por Pixabay

As diferentes espécies habitam diferentes ambientes, como montanhas, florestas pluviais, savanas e às vezes desertos e estepes. Os camaleões têm como habitat, em sua maior parte, as árvores, porém também são achados em alguns arbustos.

Imagem de Tim Hart por Pixabay

A capacidade dos camaleÃµes de mudar de cor Ã© uma adaptaÃ§Ã£o incrÃ­vel que lhes permite se camuflar e se proteger de predadores, enganar presas e marcar territÃ³rio.

Imagem de Marcel Langthim por Pixabay

As células de pigmento especializadas na pele deste animal são conhecidas como cromatóforos. Elas permitem que eles mudem de cor para combinar com o ambiente ao seu redor.

Imagem de ???? ??????? por Pixabay

Eles são animais selvagens e precisam de um ambiente adequado e cuidados especiais. Apesar disso, são mantidos como animais de estimação em alguns lugares.

Imagem de petruchino80 por Pixabay

No Brasil, a posse de camaleões como animais de estimação é regulamentada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). Para adotar legalmente, é necessário obter autorização.

Imagem de ???? ??????? por Pixabay

Na Amazônia e na Região Nordeste do Brasil, o lagarto conhecido como iguana (Iguana iguana) é por vezes chamado de camaleão, embora pertença a uma família diferente (família Iguanidae).

Sabine/Pixabay

Todos os camaleões são animais diurnos, com atividade pela manhã e no entardecer. No entanto, não são caçadores ativos, ficando horas imóveis, esperando uma presa passar por eles.

Imagem de Dan Sudermann por Pixabay

Em cativeiro, tambÃ©m comem frutas comoÂ mamÃ£o,Â banana, pequenos pedaÃ§os deÂ maÃ§Ã£, mas essa dieta sÃ³ Ã© vÃ¡lida para animais adultos: filhotes sÃ£o quase exclusivamenteÂ insectÃ­voros.

Imagem de Anita por Pixabay

Os camaleões vivem a maior parte de suas vidas solitariamente e são bastante agressivos contra outros membros de sua mesma espécie, mesmo que sejam fêmeas.

Hans Bernhard wikimedia commons

O hábito solitário só é abandonado na época de acasalamento, quando o macho desce das árvores à procura de fêmeas. Os camaleões mordem se forem provocados, mas a mordida não causa dores muito fortes

Imagem de DomenicBlair por Pixabay

Na simbologia de algumas tribos africanas, o camaleão é um animal sagrado, visto como o criador dos primeiros homens. Nunca é morto, e quando é encontrado no caminho, tiram-no com precaução, com medo de maldições

Imagem de H. B. por Pixabay

No cinema, Rango, personagem protagonista de um filme de animação, do ano de 2011, dirigido por Gore Verbinski, é um camaleão.

Divulgação

