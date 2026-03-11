Como assim? Entenda por que o aço inox não enferruja

O aço inoxidável é valorizado por resistir à ferrugem, embora não seja totalmente imune à corrosão. Sua proteção ocorre graças à presença de cromo, elemento que reduz processos agressivos de oxidação.Por Flipar
A ferrugem ocorre quando o ferro reage com oxigênio e água, formando óxido de ferro. Esse processo enfraquece o metal e altera sua cor, criando a conhecida aparência marrom-avermelhada.
No aço comum, a superfície fica exposta diretamente ao ambiente. Assim, a umidade e o ar iniciam rapidamente a reação química que gera a ferrugem.
Já o aço inox possui pelo menos cerca de 10,5% de cromo em sua composição. Esse elemento é essencial para impedir que o ferro interno oxide facilmente.
Quando o cromo entra em contato com o oxigênio do ar, forma-se uma película invisível de óxido de cromo. Essa camada é extremamente fina, mas funciona como um escudo protetor
Se o inox for arranhado, essa película se regenera espontaneamente ao entrar novamente em contato com o oxigênio. Esse fenômeno é chamado de passivação.
Por isso, o inox não “enferruja” como o aço comum. Ele pode sofrer corrosão em condições extremas, mas a resistência é muito maior.
Metais que realmente enferrujam são aqueles que contêm ferro. Entre eles estão o ferro puro, o aço carbono e o ferro fundido.
Nesses materiais, a oxidação produz ferrugem, que é específica do ferro. O termo técnico correto é óxido de ferro hidratado.
Outros metais também reagem com o oxigênio, mas não formam ferrugem. Eles passam por um processo chamado oxidação simples.
O alumínio, por exemplo, cria uma camada esbranquiçada de óxido de alumínio. Essa camada também protege o metal contra corrosão mais profunda.
O cobre reage formando uma pÃ¡tina esverdeada ao longo do tempo. Essa coloraÃ§Ã£o pode ser vista em monumentos histÃ³ricos expostos ao ar livre.
A prata não enferruja, mas escurece devido à reação com compostos de enxofre presentes no ambiente. O resultado é o sulfeto de prata.
O zinco também oxida, formando uma camada branca protetora. Esse efeito é explorado na galvanização para proteger o aço.
Em resumo, ferrugem é um tipo específico de oxidação que atinge metais com ferro. Já a oxidação é um processo mais amplo, que pode ocorrer em vários metais, com efeitos e aparências diferentes.