Conheça pássaros que viveram na Pré-história

Na pré história existiam diversos animais voadores. Durante os períodos Jurássico e Cretáceo surgiram dinossauros que evoluíram para aves e também répteis voadores que não tinham relação direta com as aves modernas, formando diferentes grupos de criaturas aladas.Por Flipar
Archaeopteryx
Considerado uma das primeiras aves, viveu no final do período Jurássico (cerca de 150 milhões de anos atrás).
Ele tinha características de répteis, como dentes e uma longa cauda óssea, mas também tinha penas e asas, tornando-o um elo importante na transição entre dinossauros e aves modernas.
Pterossauros
Esses não eram pássaros de fato, mas répteis voadores que viveram ao lado dos dinossauros
Exemplos incluem o Pterodáctilo e o Quetzalcoatlus, o maior animal voador já registrado, com envergadura de asas de até 12 metros.
Confuciusornis
Viveu no período Cretáceo (cerca de 125 milhões de anos atrás).
Era uma ave primitiva sem dentes, com um bico semelhante ao das aves modernas. Tinha longas penas na cauda e foi uma das primeiras aves a exibir uma estrutura semelhante ao bico.
Hesperornis?
Viveu durante o final do Cretáceo (cerca de 85 a 66 milhões de anos atrás).
Era uma ave aquática que perdeu a habilidade de voar, semelhante aos mergulhões modernos, mas possuía dentes, uma característica que desapareceu nas aves modernas.
Ichthyornis
Uma ave marinha do Cretáceo tardio (cerca de 100 a 66 milhões de anos atrás).
Era semelhante às gaivotas modernas, mas tinha dentes, o que mostra como as aves estavam em transição de criaturas com dentes para as aves modernas sem dentes.
Essas criaturas representam a transição evolutiva de dinossauros para as aves que conhecemos hoje, e cada uma delas é fundamental para entender a origem das aves modernas.