Galeria

Do glamour na Europa aos ícones de Las Vegas, veja cassinos pelo mundo

Grandes cassinos ao redor do mundo deixaram de ser apenas locais de apostas. Muitos tornaram se símbolos de luxo, entretenimento e turismo internacional, atraindo visitantes interessados em jogos, shows e experiências sofisticadas.

Por Flipar
reprodução/expedia

Eles concentram hotéis icônicos, restaurantes premiados, espetáculos grandiosos e arquitetura marcante. O Flipar mostra a seguir alguns desses cassinos!

gemini

Capital mundial dos cassinos – Las Vegas concentra dezenas de complexos gigantescos, unindo jogos, hotéis, shows e gastronomia. A cidade transformou o jogo em indústria de entretenimento em escala global.

Reprodução/Instagram

Os mais famosos – Bellagio, Caesars Palace e MGM Grand estão entre os nomes mais emblemáticos da cidade. São símbolos de luxo, grandiosidade e da imagem internacional de Las Vegas.

Reprodução do Instagram

Outros destaques de Las Vegas – Wynn, Venetian, Mirage, Luxor e Mandalay Bay ampliam a diversidade de estilos e experiências. Cada um aposta em temas arquitetônicos e públicos distintos.

Divulgação

Macau (China) – Principal polo mundial do jogo em receita, supera Las Vegas nesse quesito. Combina cassinos monumentais com forte influência cultural chinesa.

Reprodução do Youtube

Singapura – Sede de dois resorts integrados de luxo, como o Marina Bay Sands. O modelo alia jogo, arquitetura futurista e forte controle estatal.

Someformofhuman/Wikimédia Commons

Mônaco (Monte Carlo) – O Casino de Monte-Carlo é um ícone europeu do glamour e da aristocracia. Frequentado por celebridades e milionários desde o século 19.

Cristian Lorini/Wikimédia Commons

Baden-Baden (Alemanha) – Considerado um dos cassinos mais elegantes do mundo. Inspirou escritores como Dostoiévski e mantém um ambiente clássico e refinado.

Divulgação

Estoril (Portugal) – Durante a Segunda Guerra Mundial, foi ponto de encontro de espiões e diplomatas. Tornou-se um dos mais famosos cassinos da Europa Ocidental.

kenward/Wikimédia Commons

Casino Lisboa (Portugal) – Moderno e multifuncional, integra jogos, espetáculos e exposições culturais. É um dos principais polos de entretenimento da capital portuguesa.

Cassinos pelo mundo - Divulgação

Casino di Venezia (Veneza, na Itália) – O mais antigo cassino em atividade no mundo, inaugurado no século 17. Funciona em um palácio histórico às margens do Grande Canal.

Didier Descouens /Wikimédia Commons

Cassino de Paris (França) – Mais voltado ao entretenimento do que ao jogo tradicional. Combina espetáculos, restaurantes e clima boêmio típico da cidade.

Divulgação

Sun City (África do Sul) – Complexo turístico que reúne cassino, resorts e atrações naturais. Tornou-se referência no continente africano.

Divulgação

Crown Melbourne (Austrália) – Um dos maiores cassinos do hemisfério sul. É parte essencial do cenário turístico e noturno da cidade.

Donaldytong/Wikimédia Commons

Fallsview Casino Resort (Canadá) – Localizado próximo às Cataratas do Niágara, une paisagem natural e entretenimento. Destaca-se pelo turismo internacional.

Andrevruas /Wikimédia Commons

Casino Buenos Aires (Argentina) – Instalado em barcos no Rio da Prata, é o maior da América do Sul. Atrai tanto turistas quanto público local.

Divulgação

Enjoy Punta del Este (Uruguai) – Ícone do balneário uruguaio, combina cassino, hotel e grandes eventos. Tornou-se referência de luxo na América do Sul.

Marcelo Campi/Wikimédia Commons

Atlantis Paradise Island (Bahamas) – Integra cassino, resort e parque aquático. É um dos destinos mais procurados do Caribe.

Whoisjohngalt /Wikimédia Commons

