É só o nome? Entenda as diferenças entre ponkan, mexerica, morgote, tangerina e bergamota

Ponkan, morgote, tangerina e bergamota são nomes usados para se referir a frutas cítricas muito parecidas entre si, pertencentes ao grupo das mandarinas.Por Flipar
Embora muitas pessoas acreditem que sejam frutas completamente diferentes, na realidade elas pertencem à mesma família botânica e apresentam características muito semelhantes entre si.
Vale esclarecer que, tecnicamente, tangerina é o nome “guarda-chuva” para toda a espécie Citrus reticulata. Ou seja, tanto a ponkan quanto a morgote são tipos de tangerinas.
As diferenças entre elas estão principalmente na variedade da planta, na região onde são cultivadas e no uso popular dos nomes, que variam de acordo com a região.
A tangerina é conhecida pelo aroma forte que libera ao ser descascada, pela casca relativamente solta e pelo sabor doce com leve acidez. Além disso, tem gomos bem definidos e normalmente algumas sementes.
Além de ser consumida fresca, a tangerina é muito utilizada na culinária, sendo frequentemente utilizada no preparo de sucos naturais, sobremesas e diferentes tipos de doces.
A ponkan é uma das variedades mais populares de tangerina no Brasil. Ela se destaca por ser maior que a maioria das outras mandarinas, ter casca grossa e muito fácil de remover.
É uma fruta grande, de cor laranja vibrante, gomos que se separam facilmente e um sabor mais doce, com baixíssima acidez. É a favorita de quem busca praticidade.
A ponkan costuma amadurecer no inverno e é muito cultivada em estados como São Paulo, Minas Gerais e Paraná. Por ser grande, doce e prática de descascar, é uma das preferidas dos brasileiros em geral.
Já a morgote também pertence ao grupo das tangerinas, mas apresenta algumas diferenças em relação à ponkan. Ela costuma ser menor, com casca mais fina e mais aderida à polpa, o que a torna um pouco mais difícil de descascar.
Em compensação, a fruta é extremamente doce e muito suculenta, o que faz com que seja bastante valorizada comercialmente. A morgote também tende a ter mais sementes e amadurece um pouco mais tarde na temporada de cítricos.
A bergamota, por sua vez, é outro nome regional para a tangerina. No sul do Brasil, especialmente nos estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, a palavra “bergamota” é a forma mais comum de se referir à fruta.
No entanto, existe uma fruta com esse nome, pertencente à espécie Citrus bergamia (a verdadeira bergamota europeia). Segundo especialistas, ela deriva de uma planta híbrida entre um limoeiro e um laranjeiro.
Por fim, a mexerica (ou mimosa) é mais ácida, tem a casca mais grudada e um cheiro mais forte devido à concentração de óleos na casca. O nome é mais comum em regiões em São Paulo, Goiás e Paraná.
De forma geral, todas essas frutas pertencem ao mesmo grupo de cítricos e compartilham várias características: são ricas em vitamina C, possuem aroma intenso e são divididas em gomos.
As diferenças mais claras ficam por conta do tamanho, a espessura da casca, a quantidade de sementes e o nível de doçura. Além disso, o nome utilizado para cada uma pode variar bastante de acordo com a região do Brasil.