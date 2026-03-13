As plantas fáceis de cuidar e que não precisam de poda frequente

Manter um jardim bonito pode ser simples quando se escolhem plantas de crescimento autônomo. Espécies que exigem pouca ou nenhuma poda reduzem o trabalho de manutenção e tornam o cuidado com o espaço verde mais prático e agradável.Por Flipar
Esse tipo de jardinagem é ideal para pessoas com rotina agitada, que desejam beleza e praticidade sem comprometer a estética.
Além disso, cultivar plantas que se desenvolvem de forma organizada e resistente a pragas diminui a demanda por tratamentos e manutenção constante.
Ao mesmo tempo isso valoriza a harmonia natural do ambiente. Com seleção adequada, o jardim se torna quase autossuficiente, perfeito para quem busca tempo e tranquilidade. Veja algumas plantas desse tipo.
A Espireia é um gênero de arbustos floríferos da família Rosaceae, nativo da zona temperada do Hemisfério Norte, com maior diversidade no leste da Ásia .
Uma das espécies, Spiraea japonica, é originária do Japão e da China, crescendo bem em solo alcalino, sob sol pleno ou meia-sombra .
Popularmente chamada de “buquê de noiva”, a Espireia exibe flores vibrantes em tons de rosa, roxo ou branco, atingindo entre 60?cm e 1,5?m de altura .
Além da flora atraente, é resistente a pragas e adapta-se bem a diferentes climas, sendo uma opção prática e ornamental para jardins com baixa manutenção.
A Tuia americana, ou Thuja occidentalis, é uma conífera perene da família Cupressaceae, nativa do leste do Canadá e do norte dos Estados Unidos .
Historicamente, seu nome deriva do latino “arborvitae” (árvore da vida), e foi utilizada como remédio pelos povos indígenas e pelos exploradores europeus como fonte de vitamina?C .
A variedade anã “Anna’s Magic Ball” destaca-se por sua forma compacta e visual limpo, ideal para cercas-vivas discretas e com manutenção reduzida .
Sua folhagem densa e perene confere elegância duradoura ao jardim sem necessidade de podas frequentes.
O gênero Yucca compreende plantas robustas dentro da família Asparagaceae, naturais da América do Norte, da América Central até o Canadá meridional .
Outras fontes apontam a Mesoamérica (El Salvador, Guatemala e México) como centro de origem para determinadas espécies como Yucca gigantea .
Caracterizada por folhas rígidas e pontiagudas e espiga floral marcante, a Yucca é resistente à seca e tolera geadas moderadas — qualidades que a tornam ornamentação ideal com pouca manutenção .
O Agracejo ‘Sunjoy Todo’ (Barberry Sunjoy Todo) é um arbusto semi-perene de porte compacto, valorizado por sua folhagem roxa intensa e pequenos frutos vermelhos que contrastam visualmente no jardim .
É também resistente à seca, pragas e fácil de manter, ideal para locais com bastante sol e solo drenado.
Cactos e suculentas constituem um grupo diversificado de plantas xerófitas adaptadas a ambientes áridos e secos. Os cactos pertencem à família Cactaceae, com quase 2?mil espécies nativas da América do Norte e do Sul — especialmente México — e cultivadas mundialmente .
Já as suculentas incluem muitas outras famílias, originárias de regiões áridas como África do Sul e Madagascar .
Sua capacidade de armazenar água nas folhas ou caules os torna extremamente resistentes à seca, com estética variada e manutenção quase zero — uma ótima escolha para um jardim “preguiçoso” e funcional.