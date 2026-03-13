Escritora que participou da fundação da Academia Brasileira de Letras foi excluída por ser mulher; conheça

A Academia Brasileira de Letras (ABL) foi fundada em 1897, no Rio de Janeiro, por um grupo de intelectuais liderado por Machado de Assis, inspirado no modelo da Júlia Lopes de Almeida teve participação importante na criação da Academia, mas foi deixada de fora por ser mulher — sua cadeira foi ocupada por seu marido, Filinto de Almeida.
Júlia foi uma autora influente, tendo publicado romances, contos, peças e textos jornalísticos. Conheça mais sobre esta importante personagem da história da literatura brasileira!
Nascida em 24 de setembro de 1862, no Rio de Janeiro, Júlia Lopes de Almeida foi uma das escritoras mais importantes da literatura brasileira no fim do século 19 e início do século 20.
Durante parte da juventude, Júlia viveu em Campinas, onde iniciou sua carreira como escritora, publicando textos em jornais e revistas em uma época em que a presença feminina no meio literário era rara e muitas vezes desencorajada.
Em 1886, ela se mudou para Portugal, onde publicou “Contos Infantis” no ano seguinte. Ainda jovem, ela começou a escrever crônicas e artigos para periódicos importantes.
Sua produção literária ganhou destaque pela sensibilidade social e pelo olhar crítico sobre a sociedade da época, especialmente em relação ao papel da mulher, à educação e às transformações urbanas e culturais do país.
Entre suas obras mais conhecidas estão os romances “A Falência”, de 1901, considerado por muitos críticos sua obra-prima, “A Viúva Simões”, de 1897, “Memórias de Martha”, de 1899, e “Cruel Amor”, 1911.
Em “A Falência”, a escritora traz uma reflexão acerca das transformações econômicas e sociais vividas pelo Brasil no período seguinte à abolição da escravidão e à Proclamação da República.
Em 1887, Júlia se casou com o escritor português Filinto de Almeida. Em 1888, ela retornou ao Brasil e publicou “Memórias de Martha”, considerado seu primeiro romance.
Além da produção literária voltada ao público adulto, Júlia também se destacou na literatura infantil e em textos voltados à educação e à formação moral.
Ela defendia a importância da instrução feminina e acreditava que a educação era fundamental para o progresso da sociedade. Em muitas de suas crônicas, discutia temas como cidadania, urbanização e o papel social das mulheres.
Ao retratar a vida cotidiana, os conflitos sociais e as transformações urbanas, Júlia ajudou a construir um retrato literário do país naquele período de transição.
Júlia Lopes de Almeida faleceu em 30 de maio de 1934, os 71 anos, deixando um legado que foi redescoberto e valorizado por gerações recentes de historiadores e críticos literários.
Hoje, o legado de Júlia Lopes de Almeida vem sendo resgatado como parte fundamental da história da literatura brasileira e como símbolo das desigualdades que marcaram o início da ABL.
DÃ©cadas depois, sua trajetÃ³ria permanece como um sÃmbolo da resistÃªncia feminina e da necessidade de revisar os nomes apagados da cultura brasileira.