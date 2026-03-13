Escritora que participou da fundação da Academia Brasileira de Letras foi excluída por ser mulher; conheça

A Academia Brasileira de Letras (ABL) foi fundada em 1897, no Rio de Janeiro, por um grupo de intelectuais liderado por Machado de Assis, inspirado no modelo da Júlia Lopes de Almeida teve participação importante na criação da Academia, mas foi deixada de fora por ser mulher — sua cadeira foi ocupada por seu marido, Filinto de Almeida.