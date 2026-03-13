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Yellowstone é o primeiro parque nacional do mundo e abriga ‘supervulcão’ adormecido

Considerado o primeiro parque nacional do mundo, Yellowstone, nos Estados Unidos, é um dos lugares naturais mais famosos e impressionantes do planeta. Veja curiosidades sobre esse local fascinante!

Por Flipar
Austin Farrington/Unsplash

Criado em 1872, o Parque Nacional de Yellowstone fica espalhado principalmente pelo estado de Wyoming, mas também engloba pedaços de Montana e Idaho.

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O que torna esse parque tão especial é o fato de ele estar localizado em cima de um vulcão adormecido gigante, o que cria paisagens que parecem de outro planeta.

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Yellowstone ocupa uma área de cerca de 8.983 km², composta por florestas, montanhas, rios, cânions e uma impressionante concentração de fenômenos geotérmicos.

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A criação do parque ocorreu quando exploradores, cientistas e artistas que visitaram a região no século 19 divulgaram relatos e imagens das paisagens extraordinárias que encontraram.

Wikimedia Commons/Brocken Inaglory

Essas expedições convenceram o governo dos Estados Unidos de que a área deveria ser preservada. Assim, o presidente Ulysses S. Grant sancionou a lei que transformou Yellowstone em um parque nacional, garantindo proteção à naturez

Wikimedia Commons/DXR

Em Yellowstone, a terra parece estar “viva”. O parque abriga aproximadamente 62% do total de fontes geotermais e gêiseres existentes em todo o planeta.

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O mais famoso deles é o Old Faithful, conhecido por lançar jatos de água fervente a alturas que podem ultrapassar 40 metros em intervalos relativamente previsíveis, o que atrai multidões de visitantes curiosos.

Emily Campbell/Unsplash

Além dos gêiseres, existem piscinas naturais de águas termais com cores vibrantes, como azul, laranja e amarelo, causadas por microorganismos que vivem no calor extremo.

Dan Meyers/Unsplash

Esses fenômenos geotérmicos existem porque Yellowstone está localizado sobre um gigantesco reservatório de magma subterrâneo conhecido como o “Caldeira de Yellowstone”.

Dietmar Rabich/Wikimedia Commons/“Yellowstone National Park (WY, USA), Grand Prismatic Spring -- 2022 -- 2514”/CC BY-SA 4.0

Embora a possibilidade de uma nova supererupção seja frequentemente discutida em documentários e estudos científicos, especialistas consideram esse tipo de evento extremamente difícil de acontecer.

Noémie Cauchon/Unsplash

A paisagem de Yellowstone também inclui rios e formações geológicas impressionantes, como o “Grand Canyon of the Yellowstone”, uma profunda garganta esculpida pelo rio Yellowstone.

Wikimedia Commons/Brocken Inaglory

No interior do cânion existem grandes cachoeiras, como a Lower Falls of the Yellowstone River, que despenca cerca de 94 metros e está entre as quedas-d’água mais fotografadas do parque.

Flickr - Domenico Convertini

A natureza selvagem de Yellowstone tambÃ©m Ã© impressionante. Ã? um dos melhores lugares para ver animais livres em seu habitat natural, como bisÃµes, alces, cervos, lobos, coiotes, ursos-negros e ursos-pardos.

Flickr - It's No Game

Os bisões de Yellowstone, por exemplo, formam o maior rebanho selvagem de bisão?americano em terras públicas dos Estados Unidos.

Freepik/wirestock

O parque também desempenhou um papel importante na conservação de espécies, como o lobo?cinzento, que foi reintroduzido na região em 1995 após ter sido praticamente exterminado no século 20.

Robert Larsson/Unsplash

Do ponto de vista ambiental, Yellowstone integra o chamado Greater Yellowstone Ecosystem, um dos maiores ecossistemas temperados praticamente intactos do planeta.

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Atualmente, Yellowstone é administrado pelo National Park Service e recebe milhões de visitantes todos os anos. Apesar da intensa visitação, há um esforço constante para equilibrar turismo e preservação ambiental.

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