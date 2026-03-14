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Entenda por que o colchão é essencial para a sua saúde

O colchão influencia diretamente a saúde por afetar o alinhamento da coluna, a circulação e a qualidade do sono. Modelos inadequados podem causar dores, aumentar o cansaço e prejudicar a recuperação muscular durante o descanso.

Por Flipar
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Os colchões de espuma são definidos pela densidade, como D28 ou D33, que indicam suporte ao peso. São indicados para quem busca custo-benefício e prefere superfície mais uniforme e silenciosa.

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Os modelos de colchão de mola Bonnel têm molas interligadas, oferecendo firmeza e boa ventilação. Funcionam bem para quem gosta de colchões mais rígidos e não se incomoda com maior transferência de movimento.

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O termo vem do tipo de molas de aço em formato de ampulheta ligadas entre si por fios, formando a estrutura de suporte do colchão. Elas são uma das construções de mola mais tradicionais e existem no Brasil.

Reprodução do Yotube Canal Filhão - Especializada em Móveis e Colchões

As molas ensacadas trabalham de forma independente, reduzindo o balanço entre os lados. São ideais para casais, pois cada pessoa se movimenta sem interferir no sono do outro.

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O colchão de látex, natural ou sintético, é elástico e durável, com boa ventilação. Indica-se para quem tem alergias e busca conforto com resposta rápida ao corpo.

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O viscoelástico, conhecido como “memory foam”, molda-se ao corpo com o calor. Ajuda a aliviar pontos de pressão e é indicado para quem sente dores articulares.

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Os colchões híbridos combinam espuma e molas, equilibrando conforto e sustentação. Atendem quem quer adaptação ao corpo sem perder firmeza estrutural.

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Modelos mais firmes, muitas vezes chamados de ortopédicos, mantêm a coluna bem alinhada. São indicados para pessoas com dores lombares, desde que haja orientação adequada.

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Colchões infantis devem ter firmeza moderada e materiais seguros. Eles acompanham o crescimento e ajudam na postura correta durante o desenvolvimento.

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Para idosos, o ideal é um colchão que facilite a mobilidade e reduza pressão. Espumas de boa densidade ou molas ensacadas costumam oferecer esse equilíbrio.

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Pessoas com sobrepeso precisam de colchões mais resistentes e densos. Isso evita deformações precoces e garante sustentação adequada ao corpo.

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Casais devem priorizar modelos que minimizem a transferÃªncia de movimento. Molas ensacadas ou hÃ­bridos costumam oferecer melhor conforto a dois.

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O pillow top Ã© uma camada extra de conforto aplicada sobre o colchÃ£o. Ele serve para afofar modelos mais duros, melhorando o toque sem perder o suporte original.

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Na escolha final, considere peso, posição de dormir e possíveis dores. Girar o colchão, usar base adequada e trocar no tempo certo prolongam o conforto e a saúde do sono.

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