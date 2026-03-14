Esculturas pitorescas nunca passam despercebidas; confira

Esculturas são consideradas obras de arte por provocar reações no público. Criadas a partir da visão individual dos artistas, podem assumir inúmeros estilos, sendo que algumas se destacam pela originalidade e excentricidade presentes em diferentes partes do mundo.Por Flipar
Hanging Out – República Tcheca – Criada por David Cerny, a escultura representa o Pai da Psicanálise, Sigmund Freud, pendurado num cano, no alto de um prédio, na rua Husova nº 4, em Praga. É tão realista que pessoas se assustam até se darem conta da estátua.
Passe-Muraille – França – Criada em 1989 por Jean Marais, simboliza um homem que teria o dom de atravessar paredes, mas, de repente, perde essa dádiva e fica emparedado. Fica perto de Sacré-Couer, em Paris.
Mihai Eminescu – Romênia – O monumento depende do horizonte para ser observado, na cidade de Onesti, no condado de Bacau. E é uma homenagem ao poeta mais famoso do país.
Bebê Gigante – Inglaterra – Quem visita os jardins do palácio Chatsworth House, em Derbyshire, construído no século XVII, não deixa de olhar a escultura criada por Marc Quinn. É um bebê gigante (de 7 meses, segundo o autor), apoiado no chão apenas com a mão. Parece que vai cair.
Rinoceronte Suspenso – Alemanha – A escultura fica na Luisenplatz, uma praça em Potsdam. Passou a ser cartão postal da cidade. Tem gente que não passa embaixo de jeito nenhum.
O Ouvinte (L’Ecoute) – França – Esculpida em 1986 por Henri Miller , está instalada perto da Igreja St. Eustache, na Place René Cassins, em Paris. E representa um homem de fisionomia calma, que se apoia sobre a mão para “ouvir” quem passa.
Charles La Trobe – Austrália – Exposta em frente à Universidade La Trobe, em Bundoora, homenageia o fundador da Universidade de Melbourne. O autor disse que as faculdades devem surtir esse efeito nos estudantes: “virar as ideias de cabeça pra baixo”.
Hipopótamos – Taiwan – Fica na capital Taipei. A ideia de mostrar hipopótamos brincando submersos no concreto partiu do diretor do zoológico da cidade, Chen Pao-chung.
The Bean (O Feijão) – EUA – Inspirado no mercúrio líquido, o artista Anish Kapoor criou uma escultura gigante, feita de aço polido inoxidável, para distorcer as imagens da paisagem e de quem se aproxima. Fica no Millennium Park, em Chicago.
Traffic Light Tree – Inglaterra – O escultor Pierre Vivant imitou uma árvore para refletir sobre a energia em Canary Wharf, na capital Londres. Só não vale se guiar por ela para atravessar a rua.
Colher com Cereja – EUA – Fica no Sculpture Garden (Jardim das Esculturas), em Minneapolis e pesa mais de 3.100 kg. É feita em aço inoxidável e alumínio e pintada em esmalte de poliuretano.
Brotherhood Mimetic – Nova Zelândia – Quatro esculturas assimétricas, feitas com espelhos triangulares, refletem de forma desordenada a paisagem ao redor. Criadas por Peter Trevelyan, elas ficam na área externa do Museu Te Papa na capital, Wellington.
Fantasma Negro – Lituânia – Faz parte do folclore de Klaipeda, onde, segundo a lenda, um fantasma emergiu do rio em 1595 para avisar aos guardas do castelo Memel que havia risco de falta de suprimentos. A escultura de 2,4m fica perto das ruínas do castelo.
Agente 15 – Bélgica – Feita porTom Frantzen em 1985, mostra um ladrão saindo do bueiro e agarrando o pé de um policial. É uma atração na praça Sainctelette, em Bruxelas, e, segundo o autor, homenageia Hergé, criador do personagem Tintim.
Freedom (Liberdade) – EUA – O monumento mostra uma pessoa que aos poucos vai se soltando do emparedamento, até correr para a liberdade, deixando um buraco na parede. A obra em bronze foi criada por Zenos Frudakis (que está na foto), em 2001, na Filadélfia.
Jacaré Anticapitalista – EUA – Criada em 2001 por Tom Otternesse, faz parte da decoração da estação de metrô da 8th Avenue com a 14th Street, em Nova York. Um jacaré sai do esgoto para atacar um “capitalista” ilustrado com um saco de dinheiro no lugar da cabeça.
Viajantes no Vento (Reisende im Wind) – Alemanha – Os personagens gigantes verdes, criados por Martin Wolke, caminham em meio a uma tempestade que só eles sentem. A obra fica em Westerland.
Observador (Cumil) – Eslováquia – Fica na Rua Panská, na capital Bratislava. Criada em 1997 por Viktor Hulik. Uns dizem que representa o comunista que descansa por ter emprego garantido. Outros dizem que ele “olha as pernas das mulheres”. Uma placa avisa: “Homens Trabalhando”.
Tour de France – França – O maior campeonato francês de ciclismo ganhou um monumento divertido, com 18m de altura, que representa o terreno irregular da prova. A escultura muda de cor com a vibração do vencedor. Fica na Cordilheira dos Pireneus, na fronteira com a Espanha.