Mamífero mais raro do planeta vive em ilha brasileira

O arquipélago de Moleques do Sul, localizado a cerca de 8 km da costa de Florianópolis, em Santa Catarina, é um importante refúgio de biodiversidade e abriga espécies valiosas da fauna brasileira.Por Flipar
Trata-se do preá-de-Moleques-do-Sul, considerado o mamífero mais raro do mundo.
Ele tem essa característica por viver exclusivamente em uma ilha de pouco mais de dez hectares e apresentar a menor distribuição geográfica conhecida entre as espécies terrestres.
Integrante do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, a área conserva uma população estimada entre 40 e 60 indivíduos do roedor.
Esse número oscila conforme a disponibilidade de alimento e as condições ambientais, o que torna a espécie extremamente vulnerável a qualquer perturbação local.
Descoberto apenas na década de 1980 durante pesquisas do antigo órgão ambiental catarinense, o animal foi identificado após a análise de ossadas encontradas por pesquisadores.
Visualmente semelhante a um porquinho-da-índia, o preá é classificado como criticamente em perigo em escalas global, nacional e estadual.
Sua sobrevivência é limitada pela escassez de recursos naturais, já que não tem predadores conhecidos na ilha.
Desse modo, a população oscila conforme a oferta de gramíneas, sua base alimentar.
“Quando a população cresce demais, começa a faltar alimento, e isso leva naturalmente à redução do número de indivíduos”, explicou o biólogo do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, Marcos Eugênio Maes.
A origem da espécie remonta a um processo geológico de cerca de 8 mil anos, quando a elevação do nível do mar isolou populações de preás em topos de morros que se tornaram ilhas, forçando um processo de especiação.
Atualmente, os animais ocupam apenas 4 hectares de vegetação aberta. Eles se escondem durante o dia e se alimentam nos períodos de menor calor.
A criação do parque estadual na década de 1970 foi providencial para manter o habitat intocado antes mesmo da descoberta da espécie.
Hoje, o estado mantém um plano de conservação rigoroso que inclui fiscalização constante pela Polícia Militar Ambiental e pela Marinha.
O desembarque de turistas no arquipélago é estritamente proibido, sendo a área classificada como “zona intangível”.
O acesso é restrito a pesquisadores para evitar a introdução de patógenos, sementes invasoras ou riscos de incêndio que poderiam causar a extinção definitiva da espécie.
Qualquer interferÃªncia humana mÃnima representa uma ameaÃ§a existencial para este roedor, visto que seu sistema imunolÃ³gico evoluiu de forma isolada do continente por milÃªnios.
“Encontramos restos de fogueira na ilha. Um incêndio ali seria catastrófico. Se essa espécie se extinguir, não haverá possibilidade de recuperação. É uma perda definitiva”, alertou Maes.