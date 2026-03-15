Galeria

Beleza urbana decorativa: calçadas de pedras portuguesas têm longa história

As pedras portuguesas figuram na paisagem carioca desde o início do século XX. E se destacam por unir urbanismo com uma espécie de arte na ornamentação de calçadas.

Por Flipar
Donatas Dabravolskas/Wikimedia Commons

A mais famosa calçada de pedra portuguesa do Brasil fica na orla de Copacabana, com o mosaico em formato de ondas.

Donatas Dabravolskas/Wikimedia Commons

Em Vila Isabel, na zona norte do Rio de Janeiro, bairro do músico Noel Rosa, a principal rua tem a calçada de pedras portuguesas formando notas musicais.

Junius/Wikimedia Commons

Mas os belos mosaicos com pedras portuguesas não são uma exclusividade do Rio de Janeiro. Em São Paulo, este tipo de arte urbana está, por exemplo, na calçada do Parque da Independência.

Ciroamado/Wikimedia Commons

Inclusive, a primeira calçada artística portuguesa no Brasil foi feita em Manaus, no Largo de São Sebastião, em 1901.

James Martins/Wikimedia Commons

Calçada de pedra portuguesa é o nome dado a um determinado tipo de revestimento de piso, que, ao formar figuras, torna-se também uma espécie de arte urbana.

Yelkrokoyade/Wikimedia Commons

Sua aplicaÃ§Ã£o Ã© muito comum na pavimentaÃ§Ã£o de passeios, praÃ§as, parques, pÃ¡tios e demais espaÃ§os pÃºblicos ou privados, para conferir beleza e delicadeza ao ambiente.

Gabriele Iuvara/Wikimedia Commons

Como o nome diz, sua origem vem de Portugal e esse tipo de calçamento se expandiu para os países colonizados, como o Brasil.

Jacqueline Predon/Wikimedia Commons

Basicamente, a calçada portuguesa resulta do calcetamento com pedras, de formato irregular ou regular.

Rdrs/Wikimedia Commons

Geralmente de calcário, as calçadas de pedras portuguesas têm cores predominantemente pretas e brancas.

PedroPVZ

Porém, podem ser encontradas também nas cores castanho, vermelho, azul, amarelo e verde.

RochasBrasil/Wikimedia Commons

Em Portugal, os trabalhadores especializados na colocação deste tipo de calçada são denominados “mestres calceteiros”.

GualdimG/Wikimedia Commons?

Por exigir técnica especializada, o mosaico com as pedras portuguesas tem uma manutenção mais difícil e mais cara do que a maioria das calçadas.

Jules Verne Times Two/Wikimedia Commons

Apesar de remeter à Antiguidade, a calçada portuguesa como conhecemos surgiu no início da década de 40 do século XIX, em Portugal.

IconografiaMusical/Wikimedia Commons

Em Lisboa, noEm Lisboa, no ano de 1842, foi executada a primeira calçada em preto e branco, a calcário e basalto, de que há registo conhecido. O trabalho foi realizado por presidiários, conhecidos na época como “grilhetas”.ano de 1842, foi executada a primeira calçada a preto e branco, a calcário e basalto, de que há registo conhecido. O trabalho foi realizado por presidiários, conhecidos na época como “grilhetas”.

Joshua Benoliel/Wikimedia Commons

No Brasil, foi um dos pavimentos mais populares utilizados na arquitetura paisagista do século XX, devido à sua flexibilidade de montagem e de composição plástica.

Fernando Frazão/Wikimedia Commons

Pelo custo e dificuldade de manutenção, muitas cidades, inclusive Lisboa e São Paulo, decidiram substituir algumas históricas calçadas de pedras portuguesas por pisos monocromáticos e de concreto.

Vitor Oliveira/Wikimedia Commons

Veja Mais