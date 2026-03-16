Luxo de Versalhes inspirou outros palácios espetaculares

Uma das atrações mais populares da França, o Palácio de Versalhes é um dos mais luxuosos e imponentes do mundo. A versão atual do Palácio se Versalhes foi construída no século 17 sob ordens do Rei Luís XIV e serviu como centro do poder político do Antigo Regime até a Revolução de 1789.Por Flipar
O Château de Versailles, como é conhecido, fica localizado na cidade de Versalhes, a cerca de 20 km a sudoeste de Paris.
A Galeria dos Espelhos é uma das salas mais famosas do palácio. Com 73 metros de comprimento, o espaço conta com 357 espelhos que refletem a luz das 17 janelas arcadas que se abrem para os jardins.
Já os belíssimos Jardins de Versalhes estendem-se por quase 800 hectares, com fontes, lagos, esculturas e canteiros de flores cuidadosamente planejados.
Devido à sua imponência e importância histórica, o Palácio de Versalhes inspirou a construção de vários outros palácios pelo mundo; conheça alguns!
Palácio de Schönbrunn (Viena, Áustria): Considerado o “Versalhes de Viena”, Schönbrunn foi construído no século 17 como residência de verão para os Habsburgos.
Palácio de La Granja de San Ildefonso (Segóvia, Espanha): Esse palácio espanhol do século 18 foi inspirado por Versalhes tanto em sua arquitetura quanto em seus jardins.
Os jardins de La Granja, adornados com fontes e esculturas ornamentadas, são considerados uns dos mais belos da Europa.
Palácio Real de Caserta (Nápoles, Itália): Construído pelo rei Carlos VII de Nápoles em meados do século 18, foi muitas vezes comparado a Versalhes pela sua grandeza.
Além disso, o Palácio de Caserta possui um vasto parque, fontes e cascatas que lembram os jardins de Versalhes.
PalÃ¡cio de Blenheim (Oxfordshire, Reino Unido): Foi construÃdo entre 1705 e 1722 para John Churchill, 1Âº Duque de Marlborough, como um presente da naÃ§Ã£o britÃ¢nica.
Embora seja de estilo barroco inglês, a grandiosidade e a disposição dos jardins refletem a influência de Versalhes.
Palácio de Queluz (Lisboa, Portugal): Construído no século 18 para a família real portuguesa, esse palácio é frequentemente chamado de “Versalhes Português” por conta de seus jardins, fontes e uma arquitetura imponente.
Palácio de Drottningholm (Ilha de Lovön, Suécia): Construído no século 17, esse palácio foi ampliado e redesenhado no século 18. Seus jardins e algumas partes da arquitetura refletem a influência francesa e o desejo de criar um ambiente semelhante a Versalhes.
Powerscourt House (Wicklow, Irlanda): Apesar de ter sido construído no século 13, a aparência atual da casa e dos jardins é resultado de uma extensa reforma e repaginação no século 18. Os jardins de Powerscourt, ocupando 19 hectares, são considerados um dos mais belos da Europa.
Palácio de Herrenchiemsee (Ilha de Herreninsel, Alemanha): Construído pelo rei Luís II da Baviera, Herrenchiemsee é um tributo direto ao de Versalhes e foi projetado para emular a grandiosidade e o esplendor do famoso palácio francês.