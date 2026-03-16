Luxo de Versalhes inspirou outros palácios espetaculares

Uma das atrações mais populares da França, o Palácio de Versalhes é um dos mais luxuosos e imponentes do mundo. A versão atual do Palácio se Versalhes foi construída no século 17 sob ordens do Rei Luís XIV e serviu como centro do poder político do Antigo Regime até a Revolução de 1789.

Por Flipar