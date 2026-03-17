Couro, mochilas e mais: veja o que não é recomendado colocar na máquina de lavar

Lavar roupa é uma tarefa doméstica indispensável, mas que exige atenção redobrada para não danificar peças queridas ou o próprio eletrodoméstico.Por Flipar
Especialistas da organização britânica de consumidores “Which?” listaram quais itens devem passar longe do tambor da máquina e quais podem ser lavados nela, contrariando o senso comum.
Alguns materiais podem sofrer danos irreversíveis devido ao atrito, à alta velocidade de centrifugação ou à temperatura da água; confira!
Roupas delicadas e adornadas: Peças com brilhos, lantejoulas, rendas ou franjas podem se desintegrar. Além disso, o calor pode derreter colas e os enfeites soltos correm o risco de riscar o vidro ou o tambor.
Gravatas e ternos: Gravatas tendem a encolher. Já os ternos, mesmo que feitos de fibras comuns como algodão, têm uma estrutura interna (entretela) que se dissolve na água, fazendo a peça perder sua forma original.
“Se você está pensando em lavar uma peça de roupa que tem uma etiqueta de cuidados, que não tem nenhuma etiqueta, ou ainda que pode desbotar, é melhor pecar por excesso de cautela e presumir que ela não pode ser lavada na máquina”, explicou um especialista da “Which?”.
Espuma viscoelástica: Travesseiros deste material são frágeis e também não são recomendados, já que podem rasgar ou perder sua estrutura durante a lavagem.
Tecidos nobres: Atenção! Couro, camurça, pele, veludo e rayon exigem cuidados profissionais e é melhor serem levados para lavanderias especializadas, de acordo com os especialistas da “Which?”.
Itens de risco: Objetos com resíduos inflamáveis, peças excessivamente pesadas que desequilibram o aparelho e brinquedos de pelúcia (que geralmente pedem lavagem manual).
Objetos esquecidos nos bolsos: Chaves, moedas e joias são grandes vilões. Além do barulho, eles podem destruir o sistema de drenagem e quebrar o vidro da porta da máquina.
Dica de ouro: Na ausÃªncia de etiquetas claras ou se houver risco de desbotamento, a recomendaÃ§Ã£o Ã© nÃ£o arriscar e optar pela lavagem Ã mÃ£o.
Por outro lado, alguns objetos que costumam ser lavados manualmente podem, sim, ir para a máquina, desde que ela seja configurada corretamente; veja!
Cortinas de banheiro: Utilize ciclos delicados ou de lavagem à mão para cortinas de banheiro. Segundo a “Which?”, as velocidades de centrifugação mais lentas não prejudicam esse material.
Tapetes de exercício: Podem ser higienizados no tambor para remover suor e sujeira. O mesmo serve para acessórios de pets que estejam com mau odor, como coleiras e guias.
Mochilas: Geralmente são permitidas, mas é importante evitar modelos com couro, bordados ou revestimentos especiais, que podem não resistir ao processo.