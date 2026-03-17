Veja o que fazer se receber ou enviar pix por engano

Com a expansão do Pix, cada vez mais pessoas fazem pagamentos e transferências usando o sistema instantâneo criado em 2020 no Brasil. E, como se sabe, o dinheiro sai na hora da conta. Mas o que fazer se houver uma transferência errada? Saiba que, pela lei, o certo é devolver

Por Flipar