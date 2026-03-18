Do riso à crítica social: a força cultural do teatro de mamulengos

O teatro de mamulengos é uma rica e expressiva manifestação da cultura popular do Nordeste, especialmente em Pernambuco, onde se consolidou como tradição transmitida de geração em geração.Por Flipar
Sua origem remonta ao período colonial, quando influências europeias do teatro de bonecos se mesclaram a elementos indígenas e africanos, resultando em uma linguagem própria, marcada pela oralidade, pelo improviso e pela forte conexão com o cotidiano das camadas populares.
Ao longo do tempo, o Mamulengo deixou de ser apenas entretenimento para se firmar como uma forma de expressão artística e social, capaz de traduzir, com humor e irreverência, as tensões e contradições da vida em sociedade.
Reconhecido como Patrimônio Cultural do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em 2015, o Mamulengo integra o conjunto do Teatro de Bonecos Popular do Nordeste, que também inclui tradições como o Babau, na Paraíba, o João Redondo, no Rio Grande do Norte, e o Cassimiro Coco, no Ceará.
Esse reconhecimento institucional não apenas valoriza a importância histórica e cultural da prática, mas também destaca a necessidade de sua preservação diante das transformações contemporâneas, que muitas vezes ameaçam a continuidade de manifestações populares baseadas na transmissão oral e no aprendizado prático.
As apresentações, conhecidas como “brincadeiras”, acontecem tradicionalmente em uma estrutura simples chamada tolda, uma espécie de barraca de pano que esconde o manipulador, o mamulengueiro ou mestre bonequeiro, e revela apenas os bonecos ao público.
É nesse espaço reduzido que se constrói um universo dramático vibrante, sustentado por movimentos ágeis, vozes múltiplas e uma narrativa que se desenrola de forma fluida e imprevisível.
Um dos aspectos mais fascinantes do Mamulengo é o domínio técnico e criativo do mamulengueiro, que atua simultaneamente como manipulador, ator, narrador, músico e, muitas vezes, artesão dos próprios bonecos.
A improvisação é elemento central. Embora existam roteiros e situações recorrentes, o desenrolar da história depende da interação direta com a plateia, tornando cada apresentação única e profundamente enraizada no momento presente.
A musicalidade também desempenha papel fundamental nas encenações. As brincadeiras costumam ser acompanhadas por instrumentos tradicionais, como sanfona, zabumba e pandeiro, estabelecendo um diálogo constante entre música e narrativa.
As canções, muitas vezes compostas pelos próprios brincantes, ajudam a marcar o ritmo da apresentação, introduzir personagens e reforçar o tom humorístico ou crítico das cenas.
No centro das histórias estão personagens que se tornaram ícones dessa tradição. Benedito, por exemplo, é frequentemente retratado como astuto e irreverente, capaz de subverter hierarquias e desafiar figuras de autoridade, enquanto Catirina aparece em situações que mesclam comicidade e crítica social.
Ao lado deles, surgem padres, policiais, coronéis, médicos e figuras fantásticas, compondo um mosaico que espelha a diversidade e as contradições da sociedade brasileira.
Por meio dessas figuras, o Mamulengo aborda temas como desigualdade, injustiça, religiosidade e relações de poder, sempre com uma linguagem acessível e permeada pelo riso.
Historicamente, o Mamulengo esteve ligado a contextos festivos, como feiras livres, festas de padroeiro e celebrações populares, funcionando como uma forma de lazer e também de comunicação comunitária.
Em muitos casos, os espetáculos se estendiam por horas, atravessando a noite e reunindo públicos de diferentes idades. Com o passar do tempo, a prática passou a ocupar também espaços institucionais, como escolas, centros culturais e festivais, ampliando seu alcance e garantindo novas possibilidades de circulação, sem perder, contudo, sua essência popular.
Apesar de sua vitalidade, o Mamulengo enfrenta desafios significativos na contemporaneidade, como a concorrência com formas de entretenimento digital e a dificuldade de renovação de público e de novos mestres.
Ainda assim, iniciativas de valorização cultural, projetos educativos e o trabalho incansável dos mamulengueiros têm contribuído para manter viva essa tradição.