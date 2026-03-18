Superstições comuns no Brasil: você tem alguma?

No Brasil, muitas pessoas mantêm superstições no dia a dia, como evitar passar debaixo de escadas ou bater na madeira para afastar o azar. Essas crenças, muitas vezes herdadas de tradições populares e culturais, fazem parte do imaginário coletivo e continuam presentes na rotina de diferentes gerações. Veja algumas bem populares.

Por Flipar