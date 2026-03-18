Chinês de 9 anos resolve cubo mágico em menos de um segundo e choca até fiscal de prova

Um feito impressionante realizado pelo jovem chinês Ziyu Ye durante o torneio Hefei Open 2025, realizado em outubro de 2025, voltou a viralizar nas redes sociais.Por Flipar
O menino de apenas 9 anos pulverizou o recorde mundial de resolução do cubo mágico 2x2x2: com uma agilidade impressionante, o pequeno prodígio precisou de apenas 0,39 segundo para concluir o desafio.
O movimento foi tão rápido e preciso que surpreendeu até o fiscal que estava ao lado do garoto. O vídeo do momento chocou internautas ao redor do mundo.
Ziyu competia na modalidade 2x2x2 do speedcubing, na qual os participantes analisam o cubo por alguns instantes antes de iniciar o cronômetro e tentar resolvê-lo no menor tempo possível.
Ziyu superou o recorde anterior pertencente ao polonês Teodor Zajder, que havia alcançado a marca de 0,43 segundo em 2023, quando tinha 7 anos.
Originalmente chamado de “Rubik’s Cube” (Cubo de Rubik, em português), o cubo mágico é um ícone do design e um dos quebra-cabeças mais vendidos da história.
O objeto foi criado em 1974 pelo arquiteto e professor húngaro Ern? Rubik, em Budapeste, inicialmente como uma ferramenta didática para ajudar seus alunos a entender conceitos tridimensionais.
O objeto só começou a ganhar fama internacional após ser licenciado por empresas ocidentais e relançado no início dos anos 1980, tornando-se uma febre global até os dias de hoje.
O modelo clássico é o cubo 3x3x3, formado por seis faces com cores diferentes (tradicionalmente branco, amarelo, azul, verde, vermelho e laranja), que devem ser organizadas de modo que cada face tenha apenas uma cor.
Apesar de parecer simples, o cubo mágico tem mais de 43 quintilhões de combinações possíveis, o que o torna extremamente desafiador.
Com o tempo, surgiram diversas variações e tipos de cubos, como o 2x2x2 (mais simples), o 4x4x4 e o 5x5x5 (mais complexos), além de versões ainda maiores, como 10x10x10.
Existem também formatos diferentes, como o Pyraminx (em forma de pirâmide), o Megaminx (com 12 faces) e o Mirror Cube, que não usa cores, mas sim tamanhos de peças.
Para os competidores profissionais, existem os “speedcubes”, que possuem sistemas de imãs internos e lubrificantes especiais para permitir giros ultrarrápidos sem travar.
Os melhores do mundo conseguem resolver o cubo em poucos segundos, utilizando métodos avançados como o CFOP, que consistem em algoritmos memorizados para otimizar cada etapa da resolução.
Além do entretenimento, o cubo é valorizado por seus benefícios cognitivos, pois estimula a memória, a concentração, a coordenação motora e o pensamento lógico.
Hoje, existem versões digitais e aplicativos que simulam o cubo, além de robôs capazes de resolvê-lo em menos de 0,4 segundos, mostrando como esse simples objeto continua fascinando tanto iniciantes quanto especialistas ao redor do mundo.