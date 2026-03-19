Vitamina K: pouco lembrada, mas essencial para a saúde

A vitamina K é pouco comentada, mas essencial para o funcionamento do organismo. Ela participa de processos vitais que muitas vezes passam despercebidos no dia a dia. Sua principal função está ligada à coagulação do sangue, um mecanismo fundamental para a sobrevivência. Sem ela, o corpo teria dificuldade para conter sangramentos simples ou mais graves.

Por Flipar