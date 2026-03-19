Delineador: tradição milenar que continua influenciando a beleza

O kohl, tradicional pigmento escuro aplicado ao redor dos olhos, foi reconhecido pela Unesco como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade no fim de 2025. O título valoriza não apenas o produto, mas as práticas, saberes e tradições culturais associadas ao seu uso ao longo dos séculos.Por Flipar
Esse reconhecimento, segundo a jornalista e escritora Zahra Hankir, retira o cosmético do campo da moda passageira e o posiciona como uma “prática cultural viva que resiste ao tempo”.
Para Hankir, autora de uma vasta pesquisa sobre a história do delineador, o uso do kohl é um ato que conecta mulheres da diáspora árabe às suas raízes, funcionando como um elo espiritual entre gerações de famílias.
Historicamente, as origens desse pigmento remontam a civilizações antigas do Egito, Mesopotâmia e Pérsia.
Conhecido como kohl no mundo árabe, recebe outros nomes, como kajal no Sul da Ásia e sormeh no Irã.
No Egito Antigo, o kohl era onipresente, utilizado por todas as classes e gêneros com propósitos que transcendiam a estética, incluindo proteção medicinal e rituais espirituais.
A rainha Nefertiti é apontada como uma das primeiras grandes referências do uso do delineador.
Seu famoso busto, descoberto em 1912, evidencia o uso marcante do pigmento, que influencia padrões de beleza até hoje.
“Suas sobrancelhas são arqueadas, perfeitas e preenchidas com pigmento preto esfumaçado, possivelmente kohl. O contraste é forte, mas a aparência geral da rainha é harmoniosa”, destaca Hankir em seu livro.
Em suas viagens, Hankir documentou como o delineador assume papéis distintos pelo mundo a depender da cultura.
No Japão, por exemplo, as gueixas — artistas tradicionais da cultura japonesa — utilizam o vermelho como símbolo de proteção.
Na cultura chola mexicano-americana, o traço preto é uma marca de orgulho cultural e afirmação política.
O uso do kohl também desafia normas de gênero contemporâneas. No Chade, homens da etnia Wodaabe utilizam o produto em concursos de beleza.
Em regiões de Petra, na Jordânia, homens beduínos adotam o produto por outros motivos além de proteção contra o sol ou expressar religiosidade: “É também um rito de passagem para a idade adulta e um sinal de que se está solteiro”, afirma a autora.
Para Hankir, o reconhecimento internacional valoriza comunidades do Sul Global que mantiveram viva essa tradição apesar de guerras, deslocamentos e colonialismo.
No Brasil, o delineador é quase um item indispensável da maquiagem feminina, sendo presença constante em tutoriais, redes sociais e no universo das celebridades e da moda.