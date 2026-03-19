Estudo indica que união dos continentes pode dificultar a vida na Terra no futuro

Estudos publicados na Nature Geoscience indicam que, ao longo de milhões de anos, os continentes podem voltar a se unir, formando um novo supercontinente. Esse processo é resultado do movimento contínuo das placas tectônicas, que lentamente rearranjam a superfície da Terra. Trata-se de um fenômeno natural, já ocorrido no passado geológico do planeta

Por Flipar