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Rios que servem de fronteira entre países

É comum que rios sejam divisas naturais entre países devido à sua estabilidade geográfica ao longo do tempo e à dificuldade de atravessá-los sem infraestrutura adequada, tornando-se barreiras naturais eficientes.

Por Flipar
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Além disso, os rios historicamente representaram limites culturais e econômicos entre povos, reforçando seu uso como fronteiras. No entanto, essa delimitação nem sempre é pacífica, podendo gerar disputas territoriais devido a mudanças no curso dos rios ao longo dos anos.

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Rio Amazonas – Separa partes do Brasil, Colômbia e Peru; maior rio do mundo em volume de água, crucial para a biodiversidade da Amazônia.

FOTO: By Nat13attack / Wikimedia Commons

Rio Paraná – Forma parte da fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina; abriga a Usina de Itaipu, uma das maiores hidrelétricas do mundo.

Rio Danúbio – Passa por vários países europeus, marcando fronteiras como entre a Romênia e a Bulgária; é o segundo maior rio da Europa.

FOTO: By Natalia Semenova / Wikimedia Commons

Rio Grande – Serve como fronteira natural entre os Estados Unidos e o México; frequentemente palco de debates sobre imigração e segurança.

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Rio Amur – Marca a fronteira entre a Rússia e a China; sua região é de grande interesse geopolítico e ambiental.

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Rio Zambeze – Separa Zâmbia e Zimbábue, além de ser famoso pelas Cataratas Vitória, um dos maiores atrativos naturais da África.

FOTO: By Diego Delso / Wikimedia Commons

Rio Indo – Marca parte da fronteira entre Índia e Paquistão; historicamente relevante para o desenvolvimento das civilizações do Vale do Indo.

FOTO: CC BY / Wikimedia Commons

Rio Orange – Delimita parte da fronteira entre a Namíbia e a África do Sul; é vital para a agricultura na região árida.

FOTO: By Dicklyon / Wikimedia Commons

Rio Tumen – Forma a fronteira entre China, Coreia do Norte e Rússia; tem grande importância estratégica e política.

FOTO: By xue siyang / Wikimedia Commons

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