Gastronomia asiática: diversidade de sabores que conquista o mundo

Muito presente em restaurantes de shoppings e em áreas valorizadas das cidades, a culinária japonesa tem conquistado cada vez mais espaço no Brasil.

Com pratos variados e sabores marcantes, ela atrai públicos de diferentes perfis e idades.

Hoje, já faz parte do cotidiano alimentar de muitos brasileiros.

Por Flipar