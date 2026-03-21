Baunilha combina fragrância única e valorização no mercado

A baunilha está entre as especiarias mais valorizadas do mundo, podendo atingir preços elevados por quilo, conforme a qualidade e a oferta no mercado internacional. No Brasil, o cultivo ainda é limitado, mas começa a ganhar espaço como uma alternativa promissora, embora exija técnicas específicas e bastante dedicação.

Por Flipar