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Ondas gigantes pelo mundo: onde o mar mostra sua força

Ondas gigantes existem em pontos específicos do planeta onde fatores como relevo submarino, profundidade oceânica e correntes marítimas se combinam. Esses elementos fazem com que a energia das tempestades se concentre, elevando o tamanho das ondas. Por isso, alguns locais se tornaram referência mundial para o surfe de ondas grandes.

Por Flipar
Damien Dufour/Unsplash

No Brasil, há 2 principais locais com esse tipo de formação, conhecidos por suas condições naturais favoráveis e desafios extremos para surfistas experientes: uma no estado do Rio de Janeiro e a outra em Santa Catarina.

Reprodução/YouTube

Praia do Cardoso, Jaguaruna (SC) -Base de acesso às ondas gigantes geradas por uma laje submersa a cerca de 5 km da costa. O fenômeno cria ondas pesadas, irregulares e de grande força, exigindo alto nível técnico. O local é mais isolado e se tornou referência recente no surfe de ondas grandes no país.

Reprodução/YouTube

As ondas gigantes são geradas pelo fenômeno chamado de “empinamento” (“shoaling”, em inglês), no qual uma onda de águas profundas emerge para a superfície. Vários locais ao redor do mundo são famosos e reverenciados pela comunidade do surfe por gerarem ondas gigantes. Confira alguns!

Reprodução de vídeo

Nazaré, Portugal – É considerado o maior palco do surfe de ondas gigantes no planeta. Graças ao “Canhão da Nazaré”, um desfiladeiro submarino profundo, as ondas podem ultrapassar 30 metros, atraindo surfistas renomados.

Rafael Marchante - Flickr

Jaws, Havaí, Estados Unidos – Uma das ondas mais poderosas do mundo, que pode chegar a 20 metros ou mais. O nome “Jaws” (“mandíbulas”) vem da força e velocidade com que as ondas se erguem.

Wikimedia Commons/Jeff Rowley

Teahupo’o, Taiti, Polinésia Francesa – Mesmo não sendo as ondas mais altas, são frequentemente consideradas as mais “pesadas” do mundo. Elas quebram sobre um recife de coral extremamente raso, tornando o local um dos mais perigosos para surfistas.

Wikimedia Commons/Olivier Dugornay

Mavericks, Califórnia, Estados Unidos – Localizado próximo a Half Moon Bay, ao norte de San Francisco, é conhecido por suas ondas de 15 a 20 metros formadas pelo encontro de correntes e fundo rochoso.

Wikimedia Commons/Shalom Jacobovitz

Shipstern Bluff, Tasmânia, Austrália – O local é conhecido por suas formações peculiares e aterrorizantes. O fundo do mar irregular cria ondas com degraus que fazem a onda quebrar em múltiplas etapas.

Stuart Gibson - Flickr

Cortes Bank, banco submarino em alto-mar – Localizado longe da costa, esse banco submerso faz a água subir rapidamente, elevando a energia das ondulações do Pacífico. A profundidade varia de forma abrupta, criando ondas gigantes em mar aberto. O acesso é restrito a barcos, o que aumenta o desafio.

Jürgen Hönscheid wikimedia commons

Dungeons,  Cidade do Cabo, na África do Sul – O local combina fundo rochoso profundo com fortes correntes oceânicas. Essa interação intensifica a força e o tamanho das ondas. É um dos picos mais consistentes de ondas grandes do continente africano.

Shalom Jacobovitz wikimedia commons

Punta de Lobos, Pichilemu, Chile – O encontro entre correntes frias e o fundo oceânico cria ondas volumosas e constantes. As formações rochosas ajudam a canalizar a energia do mar. O resultado são ondulações grandes e estáveis, ideais para o surfe de alto nível.

Diego Grez-Cañete - wikimedia commons

Todos Santos, Ensenada, México  – A região recebe ondulações intensas vindas do oceano aberto, principalmente no inverno. O relevo submarino favorece a formação de ondas longas, altas e bem definidas. Por isso, atrai surfistas de ondas grandes e eventos especializados.

Tomascastelazo wikimedia commons

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