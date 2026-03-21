Ondas gigantes pelo mundo: onde o mar mostra sua força

Ondas gigantes existem em pontos específicos do planeta onde fatores como relevo submarino, profundidade oceânica e correntes marítimas se combinam. Esses elementos fazem com que a energia das tempestades se concentre, elevando o tamanho das ondas. Por isso, alguns locais se tornaram referência mundial para o surfe de ondas grandes.Por Flipar
No Brasil, há 2 principais locais com esse tipo de formação, conhecidos por suas condições naturais favoráveis e desafios extremos para surfistas experientes: uma no estado do Rio de Janeiro e a outra em Santa Catarina.
As ondas gigantes são geradas pelo fenômeno chamado de “empinamento” (“shoaling”, em inglês), no qual uma onda de águas profundas emerge para a superfície. Vários locais ao redor do mundo são famosos e reverenciados pela comunidade do surfe por gerarem ondas gigantes. Confira alguns!
Nazaré, Portugal – É considerado o maior palco do surfe de ondas gigantes no planeta. Graças ao “Canhão da Nazaré”, um desfiladeiro submarino profundo, as ondas podem ultrapassar 30 metros, atraindo surfistas renomados.
Jaws, Havaí, Estados Unidos – Uma das ondas mais poderosas do mundo, que pode chegar a 20 metros ou mais. O nome “Jaws” (“mandíbulas”) vem da força e velocidade com que as ondas se erguem.
Teahupo’o, Taiti, Polinésia Francesa – Mesmo não sendo as ondas mais altas, são frequentemente consideradas as mais “pesadas” do mundo. Elas quebram sobre um recife de coral extremamente raso, tornando o local um dos mais perigosos para surfistas.
Mavericks, Califórnia, Estados Unidos – Localizado próximo a Half Moon Bay, ao norte de San Francisco, é conhecido por suas ondas de 15 a 20 metros formadas pelo encontro de correntes e fundo rochoso.
Shipstern Bluff, Tasmânia, Austrália – O local é conhecido por suas formações peculiares e aterrorizantes. O fundo do mar irregular cria ondas com degraus que fazem a onda quebrar em múltiplas etapas.
Cortes Bank, banco submarino em alto-mar – Localizado longe da costa, esse banco submerso faz a água subir rapidamente, elevando a energia das ondulações do Pacífico. A profundidade varia de forma abrupta, criando ondas gigantes em mar aberto. O acesso é restrito a barcos, o que aumenta o desafio.
Dungeons, Cidade do Cabo, na África do Sul – O local combina fundo rochoso profundo com fortes correntes oceânicas. Essa interação intensifica a força e o tamanho das ondas. É um dos picos mais consistentes de ondas grandes do continente africano.
Punta de Lobos, Pichilemu, Chile – O encontro entre correntes frias e o fundo oceânico cria ondas volumosas e constantes. As formações rochosas ajudam a canalizar a energia do mar. O resultado são ondulações grandes e estáveis, ideais para o surfe de alto nível.
Todos Santos, Ensenada, México – A região recebe ondulações intensas vindas do oceano aberto, principalmente no inverno. O relevo submarino favorece a formação de ondas longas, altas e bem definidas. Por isso, atrai surfistas de ondas grandes e eventos especializados.