Nova sensação do rock: conheça a banda Turnstile, que empolgou o público no Lollapalooza Brasil

Após passagens pelo Brasil em 2024, a banda estatunidense Turnstile retornou ao país como a nova sensação do rock mundial e fez um show energético no último dia do festival Lollapalooza Brasil, que aconteceu no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Por Flipar