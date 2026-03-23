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Último censo mostra redução da migração interna para Rio de Janeiro e São Paulo

O Censo de 2022  – o último divulgado pelo IBGE – mostra que os estados de Rio de Janeiro e São Paulo tiveram mais saídas que entradas de moradores originários de outros estados do Brasil entre 2017 e 2022.

Por Flipar
Licia Rubinstein / Agência IBGE Notícias

É a primeira vez desde 1991, início da série histórica, que o IBGE registra perda de habitantes no saldo migratório em dois dos três estados mais populosos do Brasil.

Divulgação/IBGE

Minas Gerais, o segundo estado mais populoso do país, foi o único do trio que teve saldo migratório positivo – 106,5 mil pessoas. Do total, 19,1% vieram de São Paulo e 17,7%, do Rio de Janeiro, justamente os dois vizinhos que “encolheram”.

Breno Pataro/PMBH

Essa inflexão inédita aponta para uma importante alteração no mapa migratório do Brasil, com os centros urbanos mais pujantes perdendo atratividade.

Raffner/Wikimedia Commons

No saldo migratório interno do período, o estado de São Paulo registrou perda de 89,5 mil habitantes. O estado mais populoso do Brasil soma 44,4 milhões de residentes, de acordo com o censo.

Diogo Moreira/Governo do Estado de São Paulo

São Paulo, um polo histórico de chegada de migrantes de várias regiões do Brasil, registrou a saída de 825.958 pessoas e a chegada de outras 736.380 entre 2017 e 2022.

Marcelo Camargo/Agência Brasil

Já no caso do estado do Rio de Janeiro, a perda de habitantes no saldo migratório dentro do país foi de 165,3 mil pessoas.

Artyominc / Wikimedia Commons

Ou seja, a média da perda diária de moradores do estado de São Paulo entre 2017 e 2022 foi de 49 pessoas e, do Rio de Janeiro, de 91.

Fotos Públicas

De acordo com o último censo, a população fluminense é de 16 milhões de habitantes.

ASSY/Pixabay

No censo anterior, de 2010, São Paulo aparecia como destino número um de migração brasileira.

henriquea2011/Pixabay

Curiosamente, São Paulo registrou esse saldo negativo muito em função da saída de pessoas que haviam migrado para o estado em anos anteriores.

Marcelo Camargo/Agência Brasil

Entre os principais destinos de emigrantes de São Paulo no período estão Minas Gerais, com 19,1%, e Bahia, com 15,4%. Uma parcela deles representa pessoas que optaram por retornar à sua terra de origem.

Robson Mendes / AGECOM wikimedia commons

Em relação ao Rio de Janeiro, o principal destino dos moradores que deixaram o estado foram São Paulo, com 21,4%, e Minas Gerais, com 17.7%. Ou seja, o movimento migratório predominante nesse caso foi dentro da região sudeste.

- Wikipedia

O IBGE calculou esse saldo a partir das respostas dadas à pergunta sobre onde a pessoa residia em 31 de julho de 2017.

Tânia Rêgo / Agência Brasil

O estado que registrou maior saldo positivo de migração interna no período foi Santa Catarina. Ao todo, 503.580 moradores chegaram ao estado do Sul e 149.230 saíram no fluxo interno do país, um saldo de 354,3 mil habitantes. Isso representou 4,66% de aumento populacional.

Os números do IBGE mostram que Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo somam mais de 50% dos estados de origem das novas entradas em Santa Catarina.

Marcelo Camargo/Agência Brasil

Após Santa Catarina, os outros quatro estados com maior incremento populacional por fluxo migratório foram Goiás, com 186.827, Minas Gerais, com 106.499, Mato Grosso, com 103.938, e Paraná, com 85.045.

Boaventuravinicius - Wikimédia Commons

No top 5 de estados com maior fluxo negativo de migrantes internos, Rio de Janeiro e São Paulo vêm acompanhados de Maranhão, com menos 129.228, Distrito Federal, com menos 99.228, e Pará, com menos 94.097 pessoas.

Agência IBGE Notícias

O estrato populacional que maior número de pessoas que fizeram migração interestadual no período aferido pelo censo foi o de jovens entre 25 e 34 anos. Um em cada cinco migrantes tinha entre 25 e 29 anos – mais de 3,5 milhões de pessoas nessa faixa etária.

Paulo Pinto/Agencia Brasil

Em relação ao Nordeste, a região seguiu perdendo população para outros lugares do Brasil. Entre os estados nordestinos, somente a Paraíba teve saldo positivo no quesito, com 30.952 pessoas.

Raphael Lorenzeto de Abreu/Wikimedia Commons

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