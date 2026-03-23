Curiosidades sobre Naruto e o significado de seus gestos ninja

Em 2023 o jogador de vôlei Darlan Souza, de 21 anos, chamou atenção ao reproduzir com as mãos os “justu”. Ele fazia isso a cada ponto marcado e antes de sacar no dia 1/10. O Brasil venceu a República Tcheca de virada no tie-break, por 3 sets a 2, em uma partida do Pré-Olímpico, no Rio de Janeiro.
O interessante é que os selos de mão representam o zodíaco chinês, algo que tem forte tradição em solo japonês. No caso de Darlan, ele usou os selos de macaco, carneiro e cachorro.
Dublado por mulheres – Um ponto curioso do anime Naruto é que seu protagonista não tem voz masculina. O personagem Naruto Uzumaki é interpretado por Naruto Uzumaki vem do narutomaki, um ingrediente típico do lámen japonês, prato que ele adora. Apesar disso, a obra nunca teve a gastronomia como foco principal, já que desde o início a história foi pensada em torno do universo dos ninjas.
Não era para o Naruto ser humano – Pode parecer uma ideia muito estranha, mas a verdade é que o roteiro original tinha Naruto como uma raposa com a habilidade de se disfarçar de humano.
Não era para Naruto ser humano — Nos primeiros rascunhos de Naruto, o autor Masashi Kishimoto chegou a imaginar o protagonista como uma raposa capaz de se transformar em humano. A ideia acabou sendo
Sasuke e sua importância na história — Você sabia que Sasuke Uchiha não fazia parte do conceito inicial de Naruto? A mudança veio após a sugestão de um editor para que
Naruto não conheceu Hidan — Entre os membros da Akatsuki, há uma curiosidade interessante: Hidan foi o único que