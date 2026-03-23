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Curiosidades sobre Naruto e o significado de seus gestos ninja

Naruto é formado pela combinação de doze movimentos, chamados selos de mão, inspirados no Zodíaco Chinês. Cada sequência simboliza uma técnica específica, sendo essencial para a execução das habilidades dos ninjas.<

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Em 2023 o jogador de vôlei Darlan Souza, de 21 anos, chamou atenção ao reproduzir com as mãos os “justu”. Ele fazia isso a cada ponto marcado e antes de sacar no dia 1/10. O Brasil venceu a República Tcheca de virada no tie-break, por 3 sets a 2, em uma partida do Pré-Olímpico, no Rio de Janeiro.

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O interessante é que os selos de mão representam o zodíaco chinês, algo que tem forte tradição em solo japonês. No caso de Darlan, ele usou os selos de macaco, carneiro e cachorro.

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Dublado por mulheres – Um ponto curioso do anime Naruto é que seu protagonista não tem voz masculina. O personagem Naruto Uzumaki é interpretado por Naruto Uzumaki vem do narutomaki, um ingrediente típico do lámen japonês, prato que ele adora. Apesar disso, a obra nunca teve a gastronomia como foco principal, já que desde o início a história foi pensada em torno do universo dos ninjas.

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Não era para o Naruto ser humano – Pode parecer uma ideia muito estranha, mas a verdade é que o roteiro original tinha Naruto como uma raposa com a habilidade de se disfarçar de humano.

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Não era para Naruto ser humano — Nos primeiros rascunhos de Naruto, o autor Masashi Kishimoto chegou a imaginar o protagonista como uma raposa capaz de se transformar em humano. A ideia acabou sendo

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Kanji é o tipo de escrita — são caracteres do sistema japonês derivados do chinês, como o símbolo “?” (amor), usado por Gaara. Tatuagem é a forma — é o desenho aplicado na pele. Ou seja: o que Gaara tem não é “um tipo de tatuagem”, mas sim uma tatuagem que contém um kanji (um símbolo com significado).

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Dragon Ball, sucesso mundial cujo protagonista, Goku, se tornou símbolo de carisma e determinação.

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Sasuke e sua importância na história — Você sabia que Sasuke Uchiha não fazia parte do conceito inicial de Naruto? A mudança veio após a sugestão de um editor para que

Albert Einstein.

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Naruto não conheceu Hidan — Entre os membros da Akatsuki, há uma curiosidade interessante: Hidan foi o único que